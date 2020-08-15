她挖出超商「滿額兌換珍品」 網回憶：滿77元就送一個

台灣超商現在集點換購活動都必須加價購買，民眾若要換加價商品恐要花費不少錢。有網友近期發文分享，翻出過去超商兌換獎品，像是迪士尼經典公仔、哆啦A夢磁鐵等商品，她說39元就可換一點，輕鬆就能換購商品，不像現在70元一點換購，要花費不少錢，對此不少網友也紛紛表示認同，回憶起過去沿路掃店換購的回憶。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示現在超商的加購商品都大同小異，不像過去商品豐富性多，集點門檻也不高，她說「還記得小時候每天都往超商跑，不用買很多東西就可以得到一點（39元一點的時代），現在70元一點集到幾點還要加價才能換禮物」，原PO表示Kitty全套磁鐵、全套別針，Snoopy卡套、OPEN家族踢踏舞公仔等過去加購商品是家中的珍藏，現在的小孩已經不太懂這些是什麼。

對此，網友紛紛留言，「以前集點還能有免費的商品能兌換」、「那時候根本瘋狂的吃便當」、「但質地跟實用性也是有差」、「以前是滿額就送一個東西，後面才開始39一點，然後現在東西越來越爛」、「之前只要消費滿77元就免費送一個，現在還要加價購」、「整套迪士尼蒐集完他還會送一個金的，哈哈哈哈」、「這個真的是童年，之前還有一整本史努比放悠遊卡的」。