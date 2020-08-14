網咖時代最懷念什麼？「答案出爐」早期收費價格跟著曝光

對不少七八年級生來說，網咖載滿著青春的回憶，但隨著時代更迭網咖漸漸沒落，這讓一名網友好奇「網咖時代最懷念的是什麼」，答案不出所料多數人立刻回答「泡麵」，更有網友分享早期網咖的收費價格。

原PO在PTT發文表示，相信有滿多人都經歷過網咖時代，自從手遊快速竄起，去網咖的人大幅下降，大家最懷念網咖的什麼？「對我來說，一進網咖就聽到殺怪的聲音，不然就是遊戲登入的聲音」。

貼文一出，網咖泡麵的聲量最高，「雞排、泡麵、冰奶茶，現在再這樣吃會肥死」、「泡麵 + 不會熟的蛋」、「網咖的泡麵，明明只是肉骨茶麵+菜+蛋，可是神好吃」、「網咖泡麵真的猛」、「網咖泡麵真的無人超越」、「除了泡麵還是泡麵」。

另外也有人提到，早期網咖收費不像現在8小時100多塊，以前聽說一小時幾十塊到上百元，對此有過來人留言回應，「一開始1小時120比比皆是」、「台中一小時80-120大概20年前」、「一開始120/HR，可是飲料、麵包、餅乾吃到飽」、「很貴，以前網咖每台電腦都接56k modem，那時1小時100」、「當兵時在澎湖，1小時120還要排隊」、「民國87年小店60/時，戰略90-95/時」。