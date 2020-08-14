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萬年大樓有什麼好玩？答案全是童年回憶 網嘆：時代的眼淚

聯合新聞網 / 綜合報導
西門町商圈著名地標萬年商業大樓。圖擷自萬年商業大樓臉書專頁
西門町商圈著名地標萬年商業大樓。圖擷自萬年商業大樓臉書專頁

西門町商圈是台北市重要的逛街勝地，也是外國遊客來台必訪景點，其中知名地標「萬年商業大樓」裡頭店家琳瑯滿目，包辦吃喝玩樂應有盡有，但有網友發文稱萬年大樓對台北人來說，應該是「上個世紀年輕人」會去的潮地，因此他好奇「萬年大樓有什麼好玩」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，對台北人來說萬年大樓應該是上個世紀年輕人會去的百貨商場，如今大樓外觀老舊，甚至沒有拉皮的打算，地下一樓美食街，有各式各樣的異國料理，感覺有點像觀光夜市，再上面有模型店、雜誌店、二輪電影院及湯姆熊樂園，想問大家萬年大樓有什麼好玩的？

貼文一出，鄉民們留言回應，「感覺好像現在的士林夜市」、「地下室的金園排骨很好吃」、「給你參考，我通常都去看模型」、「地下室的麵店好吃，而且扭蛋店多元又集中」、「買玩具的好去處，想玩湯姆熊也會來萬年」。

更有網友直言萬年大樓不比從前，「國高中時的回憶，老人味都飄出來了」、「萬年和獅子林這兩棟，已經是時代的眼淚」、「那邊真的是上一代年輕人去的地方」。

也有人回憶以前的樓層設施，「萬年之前有冰宮超好玩，可惜拆了」、「10樓以前是高級網咖，8樓還是哪樓有MTV」、「沒跟到冰宮時代好難過，就連撞球場也都變成商務旅館了」。

台北人 西門町 PTT

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