以前有颱風停電是常態？ 網回憶點蠟燭超有情調

你也有經歷過颱風來必停電的回憶嗎？網友在「批踢踢實業坊」上分享，他解釋在小時候，只要颱風來一定會停電，這時就會打開手電筒玩賞月遊戲，或是打撲克牌，而蠟燭、泡麵、餅乾也是必備之物，他詢問對於停電回憶，有人也經歷過嗎？

原Po表示， 記得以前小時候，颱風來一定會停電，原Po說明，停電時就會「打開手電筒玩賞月遊戲，沒有手機只能打撲克牌，事前電池準備不夠就只能點蠟燭」，至於飲食上，連續兩三天吃餅乾、泡麵是常態，原Po表示「後來不知道從哪時開始，颱風天就不再停電了，雖然方便多了，但也少了一點樂趣，有人經歷過嗎？」

網友認為，現在不停電的主因，是因為台電人員專業度提升，「台電的後勤（外包）變強了，就算有停也不會超過兩三個小時」、「還好我家都地下化了，只要變電沒炸裂都OK」、「台電也是掛了不少人才換到現在的水準，國營就台電最強」、「現在很多電線都地下化了，而且台電效率真的好，修超快」。

也有人回憶，以前颱風來的情況，「點蠟燭，聽收音機，全家拿枕頭睡地板，睡不著就玩怪獸卡，雖然不方便，可是全家在一起就是小小的幸福」、「颱風天都不能玩線上遊戲，超容易斷線」、「都點蠟燭，超有情調」、「蠟燭、收音機、玩撲克牌，洗澡沒燈還拿蠟燭進浴室」、「泡麵、麵包就是最好的朋友」。