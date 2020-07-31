還記得民主化前的台灣嗎？ 講台語罰10塊、看電影起立唱國歌

昨（30）日晚間前總統李登輝逝世，許多媒體製作專題報導回顧他的生平，也同時爬梳了台灣從專制走向民主化的歷程。看著台灣近3、40年來歷史，年輕一輩的網友也不禁對舊時代感到好奇，究竟民主化之前的台灣是怎樣的呢？

網友在PTT八卦版詢問「有人在民主化之前的台灣生活過的嗎？」，他表示，這兩日看到李前總統的報導，讓他也心生感概，「我們一出生就享受到了民主的滋味，無法理解過去的艱辛。」因此想從網友們口中了解一些過去的事，「既然板上老人這麼多，應該有人可以說說民主化前的台灣生活是怎樣的吧？」

網友們紛紛描述舊時代的生活，「爸媽耳提面命，不要亂講話，小孩子有耳沒嘴」、「不能講台語，看電影起立唱國歌，學校老師都外省腔」、「講台語罰10塊，記得買防癆郵票」、「何止罰錢，我媽以前講台語要掛牌子站走廊給全校恥笑」、「路上常常有白帽子在走，你們應該都沒看過了吧」、「只有老三台可以看」、「升旗與降旗全部路人都會立正」、「一堆歌不能聽，不能3個人以上聚眾聊天，一堆書不能看，鄰居舉報你是共匪就被消失」。

也有著重在經濟層面，「我爸年輕時，南陽街的房子一兩百萬就買得到」、「經濟起飛的年代不談政治，只享受物質生活」、「當年買的起房子，現在很難買」。