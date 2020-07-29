最懷念哪間廢棄樂園？網曝「這間」最可惜：營運正常還被倒閉

許多樂園因經營不善，最終面臨倒閉的命運，有網友列出12間曾大受歡迎但現在卻已倒閉的樂園，想問問網友們「最懷念哪間廢棄的樂園」，引起許多網友熱議。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他列出12間已廢棄的樂園，包括台北大同水上樂園、桃園亞洲樂園、台中亞哥花園、台中卡多里樂園、台南悟智樂園、高雄大統百貨樂園、高雄布魯樂谷、花蓮東方夏威夷樂園、新竹ㄅㄆㄇ猴園、台北碧潭幸福樂園、好色羊樂園（Yorkyoung paradise）及台北八仙樂園，並表示爸媽就是在亞洲樂園認識的，於是想問問網友們「最懷念哪間廢棄樂園？」，引起許多網友勾起童年的回憶。

網友紛紛表示，「台南秋茂園有個顛倒屋設施，進去出來會暈」、「小時候的回憶，但現在廢棄到什麼程度不知道」、「這種小樂園才是王道」、「亞哥花園小時候最常去，但去了也是打任天堂紅白機」、「台灣民俗村，如果現在還有營業，絕對海放一堆景點」、「卡多里樂園當年是台灣唯一的斷軌雲霄飛車」。

其中，最多人懷念的就是八仙，「只有八仙是營運正常還被倒閉的...」、「台北人，覺得八仙真的好玩...」、「八仙樂園也是一個活生生消失無蹤的」、「夏季八仙、冬季大唐，一個場地可以兩玩，可惜了...」、「八仙沒有之一」。

有網友則分享童年回憶，在台南新化曾有間呼拉樂園，寒暑假會發兒童免費券，但需家長陪同，「我們幾個小孩單獨去，老闆人很好也是讓我們進去，但想想他也就是這樣才會經營不下去」、「悟智吧，小時候在那種小朋友玩球區撈到好幾百都不想走下面整個都是錢」、「悟空水上樂園有彩虹滑水道！可以用浮板衝下去，打水飄方式衝到最尾巴，還有個平台可以衝上去，最好玩的樂園...」。