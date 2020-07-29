他問台灣國片哪部最經典？ 網友大推神片：超寫實

台灣電影常與社會發展結合讓不少人有共鳴，不過近日有網友提到他心目中的經典國片是魯冰花，此文一出也讓眾多網友相當認同，更說是反應台灣社會狀態的縮影，兼具劇情、演技和教育意義，可謂一部神片。

網友狂推 「魯冰花台灣的縮影」

有網友在Ptt八卦板指出，我國國片自海角七號後蓬勃發展，不過似乎因為電影市場和製作經費的關係，導致常有品質不一的問題或是面臨票房慘賠。不過原po個人則認為最好看的國片是《魯冰花》，甚至稱它為目前台灣最神國片，而他也相當好奇問網友，「覺得這輩子看過最好看的國片是什麼？」

文章一出不少網友稱讚台灣早期的國片都很好看，並說是因為電影貼近於社會甚至帶有諷刺意味，才讓人容易有共鳴，「魯冰花台灣的縮影」、「魯冰花悲情城市，台灣人的苦與真」、「魯冰花真神，畢竟劇情、演技、教育意義都有」。

心目中的經典 李安父親三部曲、稻草人...

此外網友也紛紛推薦心目中經典的國片，「不能說的秘密也算是很神了」、「動畫電影國片大推『魔法阿嬤』」、「血觀音無敵好看」、「稻草人，笑中帶淚」、「李安的父親三部曲，推手、喜宴、飲食男女」、「兒子的大玩偶，記得是小時候在學校視聽教室看的」。