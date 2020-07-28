《哈利波特》新書封被批像宮崎駿 網KUSO「台味國小課本」

暢銷小說《哈利波特》今年恰逢出版20周年，出版商「皇冠文化集團」推出周年紀念版，卻被網友批評「風格太像宮崎駿」。而就有網友發揮巧思，KUSO「國小國語課本」的封面，採用相似畫風並加入哈利波特元素，甚至連字順都是從右至左排列，「台味」滿點。

以往《哈利波特》小說書風應作者「J•K•羅琳」（J. K. Rowling）的要求，統一使用英國版或美國版封面，今年恰逢出版20周年，特別開放各國出版社繪製屬於自己版本的封面。而台灣出版商「皇冠文化集團」就特意請來知名插畫家Krenz和Loiza操刀，卻因為畫風過於明亮，被批「沒有哈利波特的味道」，甚至還有網友認為「風格太像宮崎駿」。

於是就有網友仿照「國小國語課本」，設計出「台味滿點」的哈利波特封面，不僅採用國小國語課本的經典畫風，加入哈利波特的元素，甚至連字順都是仿照國語課本由右至左排列，得到網友大讚「超級台味100分XD」。

網友KUSO「國小國語課本」封面，加入哈利波特元素又保留台味，獲得網友好評。圖擷自 plurk

其他網友也表示，「欸我覺得很棒，這個版本我願意買」、「就決定是你了」、「如果國字旁邊能夠加上注音就更棒了」、「ㄎㄧㄤ到很有台味也有哈味，可以」。也有網友歪樓注意到細節，「救命，真的有金探子，真的有貓頭鷹」、「金探子超大在幹嘛好好笑」、「金探子是要拿來孵的是嗎？」、「阿嬤養的金探子，笑死」。

而針對網友對《哈利波特》封面的批評，皇冠集團回應，「因為羅琳公司一再強調新版的《哈利波特》要有「台灣味」，所以我們也計畫在每一集書封中融入特有的『台灣元素』」，例如第一集書封中的蒸汽火車頭，其實是以「阿里山小火車」為原型來設計的，「送審時也獲得羅琳公司大力稱讚『很台灣』！」