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60年前show girl選拔現場轟動 網驚：這顏質打趴現代人

聯合新聞網 / 綜合報導
1959年台北市新公園的國產商品展覽找來商展小姐介紹、展示產品，更舉行了商展小姐選拔，希望能促進買氣。 聯合報系資料照
1959年台北市新公園的國產商品展覽找來商展小姐介紹、展示產品，更舉行了商展小姐選拔，希望能促進買氣。 聯合報系資料照

每年舉辦車展或資訊展活動時，各大廠商一定會找來很辣的模特兒show girl聚集人氣，力拼吸引民眾目光。時光回朔到61年前，商品展上也有「商展小姐」展示商品，不過風格卻是氣質優雅，讓網友大讚「當年的美都是真實的美」。

臉書粉專「報時光UDNtime」分享一張61年前照片，當時台北市新公園正在舉辦國產商品展覽，活動單位為了促銷商品找來商展小姐介紹，還舉行「商展小姐」選拔，希望帶來買氣，類似如今的show girl。

在那手機都還沒發明出來的1959年代，大家更風行的是手寫文字，現場觀眾一看見胸前佩帶圓形綠牌的「商姐」候選人，簇擁向前只為了向商展小姐索取親筆簽名，當下氣溫不高，但「商展小姐」們已汗流浹背。隨著觀眾越來越多，擺在攤位上各色各式的襯衫商品都被人群遮住了，這混亂情況似乎也與不少如今展場雷同。

網友驚嘆，「哇～真實的年代」、「這顏質打趴現代人」，還有網友推算「現在都變成90+的阿嬤了」，也有女網友笑著分享自己曾跟著中醫師到台南男子監獄看診工作，那時也是受到這種待遇「完全可以體會」。

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