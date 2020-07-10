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他曝20年前台北盛況 大嘆「越活越回去」引網友共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
西門町。聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影
西門町。聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影

通常隨著時代演進，一個城市也就越進步，不過有網友將現今的台北和20年前的台北拿來做比較，從生活、經濟等層面來看，20年前的台北讓他覺得朝氣蓬勃，但反觀20年後的現在，卻讓他感覺越活越回去，貼文一出也讓網友們看了很有共鳴

這名網友在PTT貼文回顧西元2000年的台北市，捷運基本的線都有，休閒生活方面可以去明德樂園玩、士林海生館看水中生物，想運動的話保齡球館也超多間，就連逛個百貨公司，頂樓也有海盜船等遊樂設施；此外，各式風格酒吧、唱片行、大型書店林立，增添許多休閒好去處。

原PO還說當時的中山足球場就真的是座足球場，中正紀念堂廣場還曾舉辦萬人演唱會，就算去逛西門町也都可以看到劉德華、五月天等藝人辦簽唱會，整個城市生氣盎然、充滿活力，「基本上就是一個超完全體的存在」。反觀現在「只有夾娃娃機跟裝逼咖啡店、豪宅」，讓他大嘆怎麼台北越活越回去？

貼文讓許多人感同身受，「這是真的，2000年比較朝氣勃勃」、「是真的，以前多采多姿」、「房價高的不像話，台北就沒有小民經濟了啊」、「變窮了，唉…」、「聽你講到我都心癢癢，台北海洋館真的好玩，去過一次，又是房租趕跑這麼優質的娛樂場所」、「以前出門休閒、消遣活動比較多，現在出門就是景點拍照跟吃飯而已」。

不過也有網友不以為然地反駁說，「這樣比不公平，實質的生活品質應該是提升了，只是形式變了」、「那年代做一堆事都超不方便」、「可是沒有智慧型手機跟網美景點」。

PTT 西門町

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