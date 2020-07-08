台灣哪個車站質感最好？ 網狂推「日式風格」最美

交通車站每天人來人往，設計美觀總為旅客們帶來好心情。一名網友就在PTT發問「台灣哪個火車站質感最好？」貼文便引來網友們熱議，其中「日式風格建築」、「舊式車站」引起最多人討論。

該網友在PTT以「台灣哪個火車站質感最好？」為題發文，他最近到台中火車站，感覺車站裡的設計沒有特色，看了有點失望，因此發文問網友們認為「台灣哪個火車站是質感最好，會讓人想駐足片刻的」？

對此，網友們紛紛湧入留言，多數網友認為「早期以日式建起的車站比較美觀」，有網友就推薦「新北投車站可以去逛逛」、「新竹車站很讚」、「高雄三塊厝車站是日式檜木風也美」。

新竹車站。 本報資料照片

另外，台灣部分車站進行改建，將舊式風格翻新成現代建築，其中就有網友表示「舊台中車站是古績，百年前的建築比新車站好看」、「舊台中車站跟新竹站是外觀最好看的兩個老車站」、「舊基隆車站」。

舊台中車站。 本報資料照片

還有其他網友討論到「台南阿，古色古香」、「多良車站」、「宜蘭冬山火車站」、「屏東車站整修後我覺得蠻好看的」、「花蓮站和新城站都算漂亮」、「池上，自然光灑進來很漂亮」、「第一次去宜蘭火車站保證你會想拍個照」。

池上車站。 本報資料照片