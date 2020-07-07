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騎車被女神盯得目不轉睛 網驚回：時代的眼淚呀

聯合新聞網 / 綜合報導
原Po驚見女神擋泥板，網友看了好懷念。 圖擷自facebook
原Po驚見女神擋泥板，網友看了好懷念。 圖擷自facebook

隨著時代進步，有些懷舊元素的事物逐漸走入歷史。近日網友在「爆怨公社」上發文，他抱怨騎車的時候一直感覺到有人盯著他看，騎近一看才發現是明星擋泥板，網友驚呼「時代的眼淚呀」，也有人分享王祖賢郭富城的明星擋泥板，紛紛留言「想買都買不到」。

原Po表示，他要抱怨前方的騎士，因為一大早騎車時就覺得有人在看他，從照片中看到，機車上用的擋泥板是女神周慧敏，原Po說「這位大哥，你有想過周慧敏的感受嗎？這年頭還有人在用明星擋泥板……」，並表示只是單純跟大家分享。

網友看了也回覆「慧敏為我們擋下多少泥濘」、「絕版周慧敏⋯⋯有錢還買不到！」、「我覺得經典，我也想把我老婆照片放在上面，聽說有客製化的擋泥板」、「這是一種回憶跟時代的眼淚」、「以前紅綠燈一停，2/3都是楊林」、「偶爾看到這種擋泥板，會心一笑還不錯啊」。

網友貼出自己看到明星擋泥板的照片。圖擷自facebook
網友貼出自己看到明星擋泥板的照片。圖擷自facebook

更有人分享明星王祖賢、郭富城、以及韓國女星IU的擋泥板，連立法委員高嘉瑜的也有，網友表示「80年代後期很流行的東西」、「這個很難找，最近一堆朋友都想用咧」、「明星擋板讓他再次流行流起來」、「擋泥版有開社團」。

爆怨公社 王祖賢 郭富城 周慧敏 高嘉瑜

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