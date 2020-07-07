牛仔褲已退流行？網友曝「2關鍵」：現在沒人穿

牛仔褲一年四季百搭耐穿是不少人衣櫃中不可或缺的單品之一，但有網友發現街上越來越少人穿牛仔褲，而且銷售不佳常成為滯銷商品，這讓他好奇「牛仔褲是否退流行了」，貼文掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，十年前牛仔褲相當火紅，而且貴到不行又沒什麼折扣，不過近年來許多知名品牌「動不動就買一送一，但買的人少之又少十分可憐，為什麼突然會沒人要買呢？」

貼文一出，內行人指「價格」、「氣候悶熱」為兩大關鍵，「牛仔褲又熱又緊，到底哪裡好穿」、「大熱天穿其它材質的褲子，薄又透氣比較好穿」、「平價好穿的牛仔褲也一堆」、「台灣賣太貴了，我都請朋友從美國寄回來，便宜到哭」、「台灣的天氣不適和穿牛仔褲」、「現在沒人在穿了，盤子價到底誰在買」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去，好熱」 、「牛仔褲一條都1000起跳，還不如買別種褲子」。

但也有人表示，「現在牛仔褲也改走輕薄風，但沒硬挺感穿起來跟一般休閒褲一樣」、「我還是會買牛仔褲，感受因人而異」、「沒退流行吧！現在很多店還是有賣牛仔褲」、「牛仔褲可以冬天穿，而且現在有出許多版型」。