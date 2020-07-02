整理爺爺生前遺物找出「生鏽鑰匙」 網猜價值高：西漢王莽時期錢幣

中國上千年歷史，歷朝歷代都有其特有的文物，其中錢幣就是部分朝代具有的代表性文物。近期有網友在臉書社團發文分享，表示爸爸在整理爺爺遺物時，發現一個盒裝的生鏽鑰匙，不曉得是不是古董文物，許多網友看了相當驚訝，表示這是西漢王莽時期的錢幣，名叫「一刀平五千」，相當有價值。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文，她說「我爸爸整理爺爺的東西，發現一個生鏽的鑰匙，我們都不知道這是什麼，我爸爸要把它丟掉，請教萬能的大大，這是古董文物嗎」，只見這把生鏽鑰匙已佈滿綠色鐵鏽，且鑰匙上方似乎寫著三字篆書。

對此，網友紛紛留言，「感覺比較像貨幣，不像鑰匙」、「第一次看到」、「發財了，爺爺留的最好的禮物」、「感覺可以打開埃及某個金字塔的某個密室的某個寶箱」、「好好保存當傳家之寶，8000年後應該會很值錢」、「仔細找找有沒有一牌小字：中國製造」

其中有眼尖網友推斷這可能是西漢末年，王莽所鑄的一種名叫「一刀平五千」的錢幣，這種錢幣又名「金錯刀」，錢幣外型似刀，刀環似方孔圓錢，穿孔上下也有陰文「一刀」兩字，且以黃金錯之，而刀身則有篆書「平五千」三字。

因此許多網友則勸原PO將此拿去鑑定，若是真品則價值連城，「這個真品來說破百萬阿」、「可以拿去鑑定，搞不好是古代貨幣的一種」、「本來就有盒子在展示，收藏應該是爺爺在古玩店買的，是真是假就要找鑑定單位了」、「王莽 契刀，如果是真品的話一個3萬多」、「可以先拿去古玩字畫之類的店鑑定看看」、「可以鑑定看看，當做買樂透，說不定真是寶對吧」。