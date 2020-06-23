三色豆是珍饈！軍中「最地獄菜色」曝光 老鳥哀號：滿嘴毛

總是聽說當兵生活苦，但在親自體會過以前，很難想像苦到什麼程度。而談起軍中噩夢，「伙食」是不少人印象深刻的一塊，就有一位網友在ptt上詢問「當兵吃過最難吃的菜色是什麼？」勾起當過兵的網友們難忘的共同回憶。

網友在ptt八卦版表示，「軍中伙食真的爛成一團，除非你是待特殊特種單位，不然怎麼煮還是那幾樣菜色。」網友自己先講，「我吃過最像噴（廚餘）的就是無色無味的三層肉，還沒沾醬油咧」讓原po氣到大罵髒話，並問網友「那大家當兵吃過最糞的菜色是啥？」

此文引起當過兵的網友熱烈討論，「綠色的水煮蛋」、「我不知道怎麼特別指出一道特別難吃的」、「三色豆在外面是噴，在裡面算珍饈了，想弄到難吃很難」、「我吃過戰備口糧泡成濃湯，最後整鍋抬回去」、「白開水泡綠豆」、「鹹的綠豆湯」、「外表有滷汁的生雞翅，沒錯真的是生的」、「老母雞的炸雞翅，硬到咬下去只有齒痕留在上面」、「肯定是各式青菜，不管哪種青菜都能炒到跟芥菜一樣超級苦」、「新訓的東西真的有熟有味道就要偷笑了」。

不過令網友們一致留下深刻陰影的還是「毛毛豬腳」，「毛毛豬腳幾乎沒肉在啃骨頭」、「中坑豬腳全部都是毛，嘔嘔嘔嘔嘔」、「豬腳，咬不動還都是短硬毛」、「豬腳，上面永遠都有毛」、「有毛的水煮豬腳」。