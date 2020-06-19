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手機未普及時搭捷運都在幹嘛？ 網友歸類出會做的3件事

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人搭捷運時都習慣滑手機消磨時間，有網友就好奇手機還未普及時，乘客是怎麼打發時間的。聯合報系資料照片／記者翁浩然攝影
許多人搭捷運時都習慣滑手機消磨時間，有網友就好奇手機還未普及時，乘客是怎麼打發時間的。聯合報系資料照片／記者翁浩然攝影

手機越來越普及，現在幾乎人手一機，不論在哪都可以看到許多人低著頭滑啊滑，走路也滑、搭車也滑，有人甚至重度成癮，沒了手機就不知如何是好。一名網友就表示搭捷運如果不玩手機就顯得格格不入，甚至不敢轉頭亂看，讓他很尷尬，他也好奇的想問「以前沒手機的時候坐捷運都在幹嘛？

原PO在PTT寫道現在這個時代每個人都有手機，搭捷運時也能看到幾乎所有乘客全都低著頭在滑手機，從上捷運滑到下車，讓他覺得自己不滑手機時東看西看就好像變態一樣，「害我旁邊有兩個疑似妹子我都不敢轉頭確認」。他想知道以前手機不普及時，大家在搭捷運等交通工具時都在做什麼事？

許多網友分享還沒有手機時搭車所做的事，大致可分為睡覺、聽音樂、看書報三種，「看書、睡覺」、「聽音樂、睡覺補眠」、「看書或報紙，還有CD隨身聽」、「看報紙、背單字、聽音樂啊」、「看小說，現在變成用手機看小說」、「翻譯機打貪食蛇」、「MP3搭配小說，現在手機可以包辦這兩個功能了」、「國高中通勤都很早出門，剛好可以拿到Upaper，混一點的同學可能會在車上玩PSP」、「以前看金庸小說、準備考科，現在用手機看小說、看講義準備考試」。

還有人提出疑問手機比較早還是捷運比較早？「手機比捷運還早吧」、「那時已經可以用手機的鍵盤上網了，沒觸控而已」、「其實那時候手機也是有內建遊戲可以玩的」、「又不是智慧型手機才是手機」、「捷運的時候差不多有手機了，比較少就是」、「捷運1996營運，但1996就有手機了。手機比台北捷運早幾年，沒『手機』的時候真的還沒有捷運，所以其實這篇問題是不成立的，只是我們看得懂原PO想講的是智慧型手機而已」。

PTT 捷運 手機

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