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她抱怨「郵票」買了不能用！ 意外釣出全網國小回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出當年買的紅十字會郵票。圖／取自爆料公社
網友貼出當年買的紅十字會郵票。圖／取自爆料公社

施比受有福，許多人都喜歡在可承擔的範圍內做善事、幫助他人。有網友表示，國小的時候都會購買「紅十字會郵票」，但該種郵票不能使用，只能被老師口頭稱讚。其他網友都有過相同經驗，留言「這算是紅十字會的幕款，是算公益的」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她貼出民國73年紅十字會發行的郵票，每張2元，並表示，「我哥一直跟我講，他在國小都會被老師強迫買紅十字會郵票，而且買越多老師就會假裝給一個榮譽章，還當大家面前口頭讚美」，但是她表示，這種郵票不能使用，讓她有點傻眼。

其他網友則表示「小時候笨笨傻傻的買了根本不能用的郵票，還不知道跑去哪了呢！」、「老師說這是做愛心」、「我有集耶，後來不知丟到哪裡了」、「這算是紅十字會的幕款，是算公益的」、「國小共同回憶」、「上面寫紀念票，不是郵票」。

還有人說「沒買過，但高中學校有強迫我們捐款，硬逼我們花兩倍的金額買愛心午餐，但根本吃不飽，午休結束福利社一堆人去買東西吃，還辦園遊會要我們擺攤賣東西，並且每班繳出至少兩萬五的營業額，成本自付，賺不到兩萬五的要班級自己湊錢。錢拿到後還不是用來建設學校，而是用學校的名義捐給幾個我聽都沒聽過的團體」。

網友貼出當年買的紅十字會郵票。圖／取自爆料公社
網友貼出當年買的紅十字會郵票。圖／取自爆料公社

紅十字會 詐騙集團 詐欺

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