打掃舊家翻出「神秘」盒子竟是「偶像賣麵始祖」 引8年級生暴動：好懷念

每個人都會有屬於自己的「童年回憶」，隨著年紀漸長就會把一些童年的收藏品放在盒子裡保存，等到大掃除發現時，滿滿的回憶就會瞬間湧上心頭。對此，就有一名女網友在《 Dcard 》中PO文表示，昨（13）日她在整理舊家時，發現一個「神秘」的盒子，沒想到一開後竟是二姐留下的偶像與7-11聯名商品，讓她不禁驚訝的直呼「根本就是偶像賣麵的始祖！」

原PO在文中表示，自己在整理舊家時，剛好在櫃子裡發現一個不知名的盒子，打開來竟是二姐留的5566和7-11聯名企劃商品。照片中可看見，除了有5566當年代言的「豆漿火鍋泡麵」外，還有「冰淇淋汽水」和「香檸純水」，上面還都印有當紅團體5566的照片。原PO也回憶，她以前還會專程去7-11搶泡麵，並覺得豆漿火鍋泡麵比較對味，接著說道「我二姐吃完還會洗一洗用膠帶封起來保存，沒想到一放就放了十幾年，是七、八年級生的回憶，還有不同人開發的洋芋片、軟糖和棉花糖，那時候好像是配合2004年發行的精選專輯《 C'est si bon 》」，最後更開玩笑表示「原來這麼早就有藝人賣泡麵，時代的眼淚啊！」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛喚起許多網友的記憶，「這真的瞬間喚起童年記憶，還記得那時候7-11一堆聯名便當或沙拉，還有那個網美團7朵花，好懷念啊」、「真的好有歷史，以前喜歡5566的一定會搶」、「冰淇淋汽水超好喝，棉花糖超好吃，56不能亡」、「這真的可以收藏當古董了，搞不好再過久一點，可以高價賣出」、「真的要把聯名的商品全部留下來，以後一定要拿出來跟大家分享戰利品」、「這一套我家也有，之前吃完一定都會留下來作紀念」。