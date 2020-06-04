阿嬤家挖出「古董級黑人牙膏」 網見Logo笑臉嚇壞：童年陰影

相信不少人在整理家中時有意外挖到寶的經驗，近日有網友分享自己在阿嬤家挖出「絕版的黑人牙膏」，不過熟悉的Logo笑臉，卻讓人越看越害怕，照片在網上曝光，勾起不少網友童年的回憶，還有人開玩笑說「應該變成黑人石膏了吧！」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「女友在阿嬤家挖到的東西，阿嬤竟然還想拿來刷牙」，照片中可見，盒上寫著大大的「黑人牙膏」，不過包裝和現今看到的不一樣，印在牙膏盒上的紳士男子，笑到讓人背脊發涼，與現在相比實在差很大，原PO也提到「這條古董級牙膏少說有20年歷史」。

貼文一出，湧入大批網友按讚留言，「怎麼現在看起來，那個黑人有點恐怖」、「保存下來，傳宗接代」、「黑笑臉也太恐怖，雞皮疙瘩掉滿地」、「這要好好留下來啊！經典款耶」、「我小時候用過」、「好嚇人，這黑人笑的我心裡發寒」、「這條超過30年了」、「變成黑人阿公了啦！」、「這感覺刷了真的會被抬走的感覺」。