快訊

家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

書香變雞排香！台中一中怎變身商圈？神人描繪「25年前真實樣貌」

聯合新聞網 / 綜合報導
「一中商圈」是旅人來到台中必訪之處。記者趙容萱／攝影
「一中商圈」是旅人來到台中必訪之處。記者趙容萱／攝影

台灣各縣市皆有其最為熱鬧的區域，而台中除了逢甲夜市日日人聲鼎沸，就屬「一中商圈」最為熱鬧了。不過，就有網友相當好奇，身為中部第一學府的台中一中，周圍商圈是如何轉變成知名觀光夜市的。貼文一出即引起熱議，一名內行網友更出面，帶領眾人一窺一中商圈過往的樣貌。

該名網友在社群論壇PTT發文說到，台中一中是中部第一學府，有許多優秀的人才畢業於此。然而，「中一中附近，為何不見書香，反而都是雞排香、烤肉香，成了台中著名夜市」，讓他很想知道，該區域轉變為觀光夜市的原因。對此，網友們紛紛表示，「學區旁本來就很熱鬧，容易變成夜市」；也有人直指，一中街周圍「還有中科大、體大，加上一中三間學校，能不發大財？」、「台中技術學院＋一中＋水利補習大樓，當然有商圈發展可能」。

此則貼文也釣出一名網友，描繪出25年前一中商圈的景象，他指出當時台中一中及台中商專的學生，時常在一中街附近的麵攤用餐。隨後，台中水利會在一中前面蓋了一棟台中水利會大樓，由於空間大、電梯多，聚集了眾多補習班進駐，「全盛時期的時候一班至少300人，等電梯至少要等20分鐘，等於是整個中部的高中生都來這裡補習了」。而學生補習前後，經常購買外食填飽肚子，間接帶動周圍商圈興起，「接著就被分割成一格一格的小店面」，逐漸形成現在的一中街商圈。

這讓眾多網友驚呼，「這是什麼年代的，完全不知道！」不少人也開始憶起陳年往事，「以前來來的頂樓是湯姆熊啊，一堆補習班翹課的都在那裡」、「水利大樓後面那個廣場，以前是專門鬥牛耍帥用的」、「我只記得育才快餐」、「懷念有來來百貨、舊光南、玫瑰唱片、新學友、金石堂的時期」。

台中一中 PTT

延伸閱讀

逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

豆花店開13條件登報「急徵老闆娘」限20歲、大奶... 張陳簡廖勿擾

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

相關新聞

書香變雞排香！台中一中怎變身商圈？神人描繪「25年前真實樣貌」

台灣各縣市皆有其最為熱鬧的區域，而台中除了逢甲夜市日日人聲鼎沸，就屬「一中商圈」最為熱鬧了。不過，就有網友相當好奇，身為中部第一學府的台中一中，周圍商圈是如何轉變成知名觀光夜市的。貼文一出即引起熱議，一名內行網友更出面，帶領眾人一窺一中商圈過往的樣貌。

台灣哪個縣市最少去？網友紛點名「1縣市」：那裡有什麼？

隨著疫情在台灣逐漸趨緩，國內各大觀光景點也開始不限人潮。不過在台灣，有些地方可能因交通較不方便，而導致平時不太有人會在當地停留。就有網友在PTT上提問：「你這輩子去最少去的台灣本島縣市是哪裡？」，結果留言區的網友紛紛點名「苗栗」。

台灣最平的路？ 最多網友公認「筆直大道」：沒爭議

台灣道路常見坑坑洞洞，甚至不時就會傳出有機車騎士因為路不平而摔車的事件，即使填補過後依舊不算平整。於是有網友好奇上PTT發問，「台灣哪條路最平？」

網怨台鐵一堆小站意義不明 眾人狂點名：南樹林該廢

前幾日才有人問過「台鐵最爛車站」，當時網友紛紛點名站體狹長又窄的「汐科站」，而這次則有網友在PTT抱怨「台鐵的沒用小站」，並率先點名「三姓橋」跟「北新竹」站，而許多網友則一致點名「南樹林站」。

國小時愛摘花吸花蜜 釣出眾多同好者：37歲以前還在吸

每個人在自己小時候一定都曾經做過不少稀奇古怪的事，不管是偷穿媽媽的高跟鞋，或是用毛毯或浴巾假裝自己是公主等，然而一定很多人曾經拔花「吸花蜜」過。對此，昨（23）日就有一名網友在PTT中PO文表示，自己小時候都在學校吸一種尾端有花蜜的花，雖然常常只能吸到一點點，可是就已經感到「很滿足」，於是他就好奇的問道「吸花蜜的人都幾歲了啊？」

豆腐乳太鹹讓他頻作嘔 老饕教「正宗吃法」：保證好吃

台灣傳統的配料中「豆腐乳」可謂經典之一，但也有許多人不愛這款產品，一名網友發文表示自己沒吃過豆腐乳，好奇之下去超市買了一罐回家吃，但只吃一口就因為太鹹而放棄了，他也好奇的想知道豆腐乳到底都是誰在吃？貼文一出就有行家傳授「正宗吃法」，就是要加熱才好吃。

不是吃肉圓長大！ 彰化人早餐都吃「隱藏版」道地小吃

提到彰化小吃，最有名的莫過於肉圓跟爌肉飯，若搜尋「彰化早餐」，一般推薦的也都是爌肉飯居多。但有一位網友在Dcard上po文表示，身為一位土生土長的彰化人，她的早餐是鮮少有人知道的彰化隱藏版小吃「素食麵」。

北車大廳動線設計失敗？ 網憶昔日春節返鄉搶票「榮景」

台鐵台北車站大廳近日因是否「禁止人民席地而坐」而引起不小的爭議，這也引起網友反思北車大廳空間設計的用意，意外釣出了解北車歷史的網友回憶在尚未開放網路訂票的年代，北車大廳的「榮景」。

雞排賣多少合理？七年級生回憶當年價格 網熱議

台灣炸雞排店眾多，外酥脆嫩又多汁的口感，是不少民眾心目中的熱愛小吃，也成為許多外國旅客來台的必吃美食，不過有網友討論起雞排的價格，從以前的一片35元，到現在動輒60起跳，想問問看大家覺得雞排應該要賣多少錢才合理，引起網友熱議。

她挖出18年前健保卡「6格蓋滿滿」 網憶：以前能換衛生紙

台灣健康保險開辦至今已有25年，不只制度、規章經過多次調整與修改，連健保卡都有很大的變化。有網友挖出18年前的紙質健保卡，一張6格蓋滿滿，卡別已到「F」，當場驚呼「當時是有多會生病！」

300年前大陸爆發瘟疫！巡撫「卸責、隱瞞」 網：真有既視感

自古以來人類歷史上出現各種不同的瘟疫及傳染病，數月以來，新冠肺炎疫情肆虐全球，也將成為人類疾病史上的無法抹滅的黑歷史。故宮圖書文獻處意外翻出幾篇清代奏摺文書，記載雍正六年時爆發的瘟疫大流行，並揭露地方官員「推卸責任、隱瞞病情」，氣得雍正皇帝大怒「可笑至極」。

紓困消費券有用嗎 網友疑問：當年有花超過3600？

新冠疫情衝擊經濟，政府為紓困推出多項措施，卻因手續不便反造成混亂，有網友因此回憶起2009年金融海嘯時所發的振興消費券。當年一人發3600元，使用期限約半年。有網友便拿來比較並發問：當年發放消費券花了很多錢，效果似乎也不理想，有領過消費券的大家，當年都是怎麼花的，有花超過原本面額的3600嗎？

熱門新聞

女友出差包包驚見「透明指套」他臉綠了 網曝真實用途

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

超商熱狗機躺「2支乾屍」她傻眼 網一看笑：黑輪走錯棚？

豆花店開13條件登報「急徵老闆娘」限20歲、大奶... 張陳簡廖勿擾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。