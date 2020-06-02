書香變雞排香！台中一中怎變身商圈？神人描繪「25年前真實樣貌」

台灣各縣市皆有其最為熱鬧的區域，而台中除了逢甲夜市日日人聲鼎沸，就屬「一中商圈」最為熱鬧了。不過，就有網友相當好奇，身為中部第一學府的台中一中，周圍商圈是如何轉變成知名觀光夜市的。貼文一出即引起熱議，一名內行網友更出面，帶領眾人一窺一中商圈過往的樣貌。

該名網友在社群論壇PTT上發文說到，台中一中是中部第一學府，有許多優秀的人才畢業於此。然而，「中一中附近，為何不見書香，反而都是雞排香、烤肉香，成了台中著名夜市」，讓他很想知道，該區域轉變為觀光夜市的原因。對此，網友們紛紛表示，「學區旁本來就很熱鬧，容易變成夜市」；也有人直指，一中街周圍「還有中科大、體大，加上一中三間學校，能不發大財？」、「台中技術學院＋一中＋水利補習大樓，當然有商圈發展可能」。

此則貼文也釣出一名網友，描繪出25年前一中商圈的景象，他指出當時台中一中及台中商專的學生，時常在一中街附近的麵攤用餐。隨後，台中水利會在一中前面蓋了一棟台中水利會大樓，由於空間大、電梯多，聚集了眾多補習班進駐，「全盛時期的時候一班至少300人，等電梯至少要等20分鐘，等於是整個中部的高中生都來這裡補習了」。而學生補習前後，經常購買外食填飽肚子，間接帶動周圍商圈興起，「接著就被分割成一格一格的小店面」，逐漸形成現在的一中街商圈。

這讓眾多網友驚呼，「這是什麼年代的，完全不知道！」不少人也開始憶起陳年往事，「以前來來的頂樓是湯姆熊啊，一堆補習班翹課的都在那裡」、「水利大樓後面那個廣場，以前是專門鬥牛耍帥用的」、「我只記得育才快餐」、「懷念有來來百貨、舊光南、玫瑰唱片、新學友、金石堂的時期」。