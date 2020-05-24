國小時愛摘花吸花蜜 釣出眾多同好者：37歲以前還在吸

每個人在自己小時候一定都曾經做過不少稀奇古怪的事，不管是偷穿媽媽的高跟鞋，或是用毛毯或浴巾假裝自己是公主等，然而一定很多人曾經拔花「吸花蜜」過。對此，昨（23）日就有一名網友在PTT中PO文表示，自己小時候都在學校吸一種尾端有花蜜的花，雖然常常只能吸到一點點，可是就已經感到「很滿足」，於是他就好奇的問道「吸花蜜的人都幾歲了啊？」

原PO在文中提到，他小時候都會在學校拔一種紅紅的花，尾端有花蜜可以吸的那種，雖然都只有一點點的花蜜，可是當時覺得甜甜的就很滿足了，但在他的印象中有吸過這種花蜜的人應該都長大了，因此他就忍不住發問「吸過花蜜的人都幾歲了啊？現在的國小生還會吸花蜜嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，不少有經驗的網友紛紛留言「小時候真的會吸，但有次看到螞蟻從裡面爬出來，就不敢再吸了」、「大概35歲，現在還是會摘路邊的花蜜來吸」、「我到現在還是會吸欸」、「37以前還在吸」、「推估22歲，那時候國小的應該都吸過」、「24歲，國小喜歡的女同學摘給我，告訴我可以吸花蜜，就愛上了」、「應該都20幾，吸過超好吃的」、「以前國小吸過，真的滿開心的，有的會甜甜的，但有些沒味道的會有一股草味」。

也有一些網友出面解惑，指出其實那種花名叫「矮仙丹」，「那種花叫仙丹花，很多學校或馬路上都可以看得到」、「想起以前國小還有女同學用那個花做手環給我」、「以前還會拿矮仙丹來做項鍊、手環那些的」、「以前國小真的下課一堆人聚在花叢邊吸，很懷念」、「之後自然課上到，才知道那叫矮仙丹」。