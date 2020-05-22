豆腐乳太鹹讓他頻作嘔 老饕教「正宗吃法」：保證好吃

台灣傳統的配料中「豆腐乳」可謂經典之一，但也有許多人不愛這款產品，一名網友發文表示自己沒吃過豆腐乳，好奇之下去超市買了一罐回家吃，但只吃一口就因為太鹹而放棄了，他也好奇的想知道豆腐乳到底都是誰在吃？貼文一出就有行家傳授「正宗吃法」，就是要加熱才好吃。

這名好奇的網友在PTT發文寫道前幾天去全聯超市買了一罐豆腐乳回家配飯吃，但才吃了一口就因為太鹹讓他頻頻作嘔，「嘔嘔嘔…有夠鹹！我看很多老人很喜歡配這下飯，是我味覺有問題還是豆腐乳真沒這麼好吃？」貼文也讓網友們看傻眼，認為豆腐乳基本上用來配稀飯吃才好吃，「吃粥配啊，幹嘛拿來配飯」、「這玩意兒可以做的事情很多，別傻傻單吃」、「首選當然是配稀飯，不是飯」、「小時候配稀飯用」、「配稀飯超爽的，配一些小菜，爆吃3碗起跳」。

一名內行網友也回覆表示豆腐乳雖然可以直接當小菜配飯吃，但直接吃還是太鹹，因為它做為一種醃醬，就是讓你醃肉下去不用加其他料，因此「最正宗的吃法是要加熱熟了才吃」。他還舉了幾個例子說「豆腐乳醃雞肉，不用加其他調味料，把雞肉炸熟了吃，就是『豆乳雞』」、「豆腐乳一勺炒空心菜，就是『腐乳空心菜』」，所以豆腐乳要煮熟才好吃。

還有人也分享了使用豆腐乳美味的秘訣，「當醬料讚」、「豆腐乳打成泥，可以沾羊肉爐、薑母鴨」、「沾肉片很讚啊」、「那醬拿來蒸魚超好吃的捏」、「我都拿來做豆乳雞」、「我都抹烤吐司」、「這東西本來就不適合直接吃，用來做醬汁、醬料、醃料才是正解」、「不是可以加麻油麵線嗎？超好吃」、「切生辣椒用豆腐乳、醬油、糖、香油醃個幾天，會很好吃」。