雞排賣多少合理？七年級生回憶當年價格 網熱議

台灣炸雞排店眾多，外酥脆嫩又多汁的口感，是不少民眾心目中的熱愛小吃，也成為許多外國旅客來台的必吃美食，不過有網友討論起雞排的價格，從以前的一片35元，到現在動輒60起跳，想問問看大家覺得雞排應該要賣多少錢才合理，引起網友熱議。

網友在PTT八卦版發文說，自己是七年級生，經歷過雞排一片35元，甚至3片100元的年代，爸媽也曾經擺攤賣過雞排，但隨著時間過去，萬物皆漲，現在雞排動輒60元起跳，還有看過80元的，配上飲料破百元很常見，想問問看大家覺得雞排應該要賣多少錢比較合理。

網友看完紛紛回應「35-55，看大小跟技術」、「40~50合理價位」、「35啊，超過都不要買，然後十年沒買雞排了」、「中一中附近30年前有25的，搭一杯15元檸檬紅茶」、「大小、厚度、用油、好不好吃～價格有差」、「其實現在70也沒很賺，雞排的成本比想像高」、「因為雞排那塊肉也一直漲阿，從35到現在漲超過100%了吧」、「好吃的話，七十也能接受」。