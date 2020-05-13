300年前大陸爆發瘟疫！巡撫「卸責、隱瞞」 網：真有既視感

自古人類歷史上出現各種不同的瘟疫及傳染病，數月以來，新冠肺炎疫情肆虐全球，也將成為人類疾病史上的無法抹滅的黑歷史。故宮圖書文獻處意外翻出幾篇清代奏摺文書，記載雍正六年時爆發的瘟疫大流行，並揭露地方官員「推卸責任、隱瞞病情」，氣得雍正皇帝大怒「可笑至極」。

「國立故宮博物院」粉絲專頁發文，日前故宮圖書文獻處同仁意外翻出幾篇清代奏摺文書，載述雍正六年時，春夏之交發生於大陸的疾疫大流行，當時疫區包括江西、江蘇、安徽、湖南、河南、以及山西、陝西、甘肅、直隸、熱河等地，感染者一致出現「頭疼身熱」病徵，所幸發病三到五天後即可自癒。

雖然病患未至死亡，但疫情相當嚴峻，以致雍正皇帝在甘肅巡撫莽鵠立的奏摺上批示，「今歲時氣竟徧天（下），從來未聞，大奇！」，有趣的是，大部分地方官員動員抗疫時，卻有官員糊塗裝傻，江西巡撫布蘭泰就是一例，雍正皇帝曾詢問省內疫情，布蘭泰竟回覆「民間多病」係因「飽食貪眠」，意謂百姓好吃懶做，「並非疫氣流行」。

雍正皇帝看了後大怒，連珠式地責備他「所奏可笑至極」、「看你有些昏憒」、「精神甚不如」；最後大爆發怒斥「係中才庸常人」，直指他才具平庸，職任一省知長，抗疫如此苟且，看來也是另一種災難。

網友紛紛表示，古人的對話相當有趣「四爺罵的行雲流水，一氣呵成」、「之前買過一本故宮出的『硃批奏摺導覽手冊』很好看，除了發現皇帝和臣子的對話有時蠻搞笑的，四爺真是想什麼就碎念什麼，還可以看到公文層級分類裁決體系，很有收穫」、「好想多看看歷代皇帝文雅但嚴厲的罵人法」、「古代人字都好漂亮啊！」。

有網友則怒批布蘭泰，「今日做官個個是布蘭泰」、「官場練肖話也是蠻強的啊」、「這種粉飾太平的蠢話，真有既視感」。