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她問古董石頭椅的好處在哪？ 網曝優點：身份的象徵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文詢問「古董椅的好處在哪？」圖擷自爆廢公社公開版
一名女網友PO文詢問「古董椅的好處在哪？」圖擷自爆廢公社公開版

老一輩愛坐的古董石頭椅除了貴還有什麼好處？昨（27）日一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版 》PO文提到，之前冬天到親戚家做客時，都只能坐超硬的古董椅，再加上當時沒有椅墊在上面，讓她忍不住直呼「坐在上面快冷死了」，雖然知道老人家都喜歡坐硬的椅子，不過她還是好奇的詢問廣大網友「古董椅的好處在哪？」

原PO在文中表示，她最近在網路上看到很多人都在討論古董石頭椅，這讓她不禁想起親戚家剛好有一座，之前她冬天去做客時，因為椅子上沒有墊子，屁股一坐下去讓她整個崩潰直呼「快冷死」，於是她就說道「古董除了非常貴，和可以存放很久以外，還有什麼好的嗎？坐起來超硬，難道是可以永保安康嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，不少網友都紛紛大讚古董椅的優點，「其實這是一種身份的象徵，賣得超貴」、「夏天坐起來真的很涼爽」、「不怕淹水」、「不怕被貓狗抓，反正是石頭牠們通常也不愛抓」、「因為很重，所以小偷想偷也偷不了」、「這可以相親用，考驗對方耐心」、「古董椅就是台灣好精神，身份的象徵」、「真的很保值，40-50年了依舊完好無損」、「比較好清理，而且坐姿才會正確，對脊椎很好」、「家裡有這種椅子，真的可以當傳家寶，一代傳一代」。

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