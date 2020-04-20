影／阿嬤牌烘衣機超耐用！ 回憶文釣出製造商：很驕傲

古早的家電都較為耐用，許多人甚至用了一、二十年都沒有換新。有網友貼出家中「烘衣機」運轉的影片，他表示「這台很耐用，都能烘的熱呼呼」，甚至有網友開玩笑的說，太耐用了難怪廠商會倒。該篇貼文意外釣出製造商網友留言，網友表示「這是我爺爺跟爸爸做的，我很驕傲」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他貼出家中烘衣機運轉的影片，他表示「以前的東西好耐用，好幾百年沒用了，這個聲音回想起小時候制服沒乾，媽媽都用這台烘，還能烘的熱呼呼，根本是時代的回憶」，他也表示，該烘衣機製造商為「台灣電熱工業」。

其他許多網友也貼出家中同款烘衣機，留言「我家這台也還在~~聲音是真的很大聲沒錯」、「電表也會轉很快」、「我娘家也有一台還在服役呢！超好用的」、「這台真的跟我長大到我結婚才罷工」、「台*牌欸~我家也有一台比我還老」、「我家也有還在服役中」、「很耗電...家裡小時候也一台，看來當年熱銷款」。

還有人說「我家也有一台... 還以為我家的被放上來了」、「我家也有這台 ！我媽嫁妝30幾年了，還是耐操好用什麼都可以烘乾」、「家裡的還在服役中，難怪這廠商倒了，這麼耐用怎麼賺錢啊？」、「以前台灣製造的東西很多都很猛」、「很多人的集體回憶，我以前家裡也有」、「我買的還在用汽、機車都換十台了，這台還沒壞」。

該篇貼文意外釣出製造商「台灣電熱工業」網友，網友留言「感謝您的愛用，看到貼文勾起我很多回憶，看到您烘衣機的濾網、鐵蓋、門橡皮應該是遺失了，這樣會造成熱風外漏，需要時間比較久，我想說送您一組，表達對您的感謝」，該網友補充「這是我爺爺跟我爸爸做的，我很驕傲」。原PO網友大讚「滿滿回憶又很棒的產品」。