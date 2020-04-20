快訊

磐石艦發燒三人抗體陽性 張上淳研判於船上感染、發病

口罩3.0 周三8時上路！四大超商直接預購加現金付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

便利商店思樂冰怎麼過氣的？ 網揭主因：機器問題

聯合新聞網 / 綜合報導
7-11超商當年推出的思樂冰飲品，深受不少消費者歡迎。美聯社
7-11超商當年推出的思樂冰飲品，深受不少消費者歡迎。美聯社

天氣逐漸轉熱，許多人開始購買冰品來吃，而在幾年前7-11超商推出的思樂冰飲品受到消費者歡迎，因其製作方式與一般冰沙不同，口感上較為獨特，而受到不少關注，不過近年思樂冰卻逐漸消失。對此，有網友發文討論，探討其消失的原因，網友們點出主因，直指問題出在製作思樂冰的機器。

有網友在「批踢踢八卦板」發文，表示最近天氣越來越熱就突然想起小時候7-11超商推出的思樂冰，他說「以前國小國中天氣熱的時候，都會去7-11買思樂冰來吃，冰冰涼涼消暑不說，價格也蠻便宜的，然而隨著時間的巨輪緩緩向前，思樂冰似乎也慢慢消失在我們的視野當中，我已經好久沒看到裡面有賣思樂冰的7-11了」，因此原PO也好奇究竟是什麼原因，造成思樂冰過氣的。

貼文一出後，網友們紛紛留言，表示「太化學了」、「真的塑化劑事件後很多飲料都不見了」、「小時候邊裝邊喝有夠爽」、「夏天小7會有抽抽樂，會抽到1元重量杯」、「最後喝完都剩一堆冰沙」、「小時候爸媽不給喝，長大想喝已經沒有了」。

而對於思樂冰消失的原因，網友則是歸因於機器問題，「機台很耗電，電費昂貴是主因」、「之前問熟識的店長，好像是說太耗電加上不健康之類的」、「聽說是機器種類多，也沒有新的零件，就慢慢消失了」、「記得還有衛生疑慮吧，因為店員已經忙的要死了，機器清潔」、「電費，然後清潔，那個天天都要清的，當大夜很嫌棄」、「很難清潔吧，現在改賣霜淇淋比較多」。

冰品 7-Eleven

延伸閱讀

用筆電不拿滑鼠是在耍帥？網分兩派開戰

她將廚餘冰冷凍庫被親戚嫌噁 網友曝優點：不長蟲、不發臭

他問全聯送的公仔主打客群是誰？ 網一面倒：小孩超愛

全聯「邪惡冰品」50元有找 網激推：這口味更好吃

相關新聞

便利商店思樂冰怎麼過氣的？ 網揭主因：機器問題

天氣逐漸轉熱，許多人開始購買冰品來吃，而在幾年前7-11超商推出的思樂冰飲品受到消費者歡迎，因其製作方式與一般冰沙不同，口感上較為獨特，而受到不少關注，不過近年思樂冰卻逐漸消失。對此，有網友發文討論，探討其消失的原因，網友們點出主因，直指問題出在製作思樂冰的機器。

影／阿嬤牌烘衣機超耐用！ 回憶文釣出製造商：很驕傲

古早的家電都較為耐用，許多人甚至用了一、二十年都沒有換新。有網友貼出家中「烘衣機」運轉的影片，他表示「這台很耐用，都能烘的熱呼呼」，甚至有網友開玩笑的說，太耐用了難怪廠商會倒。該篇貼文意外釣出製造商網友留言，網友表示「這是我爺爺跟爸爸做的，我很驕傲」。

一名爸爸騎車載女兒做了這舉動 讓他看了直呼好想家

異鄉遊子總是離家背井之後才能體會到家的溫暖，一位北漂的網友日前在路上看到一名爸爸騎車載著年幼的女兒，自己把包覆式比較完全的安全帽讓給女兒戴，自己則戴西瓜皮式安全帽，讓這名網友看了很感動，也想念起在南部的爸媽從小對他的愛，貼文也引起許多網友們的共鳴，紛紛回憶起自己爸媽的好。

在校園發現17年前SARS防疫公告 斑駁痕跡讓網友很有感觸

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，確診和死亡人數不斷攀升，各國紛紛想盡辦法防堵疫情，台灣因為曾歷經SARS風暴而有防疫經驗，相較於其他國家而言防範得當，堪稱「防疫模範生」。一名大學生在校園內看到當年SARS期間校方張貼的防疫告示，讓他有感而發，照片PO上網後也引來許多網友們感觸。

最成功的台劇是哪部？ 網友點名「警匪片經典」

台灣戲劇近年來有不少好作品，包括《我們與惡的距離》、《想見你》等，都在海內外掀起話題。有網友就好奇台劇的眾多經典之中，哪一部是「最成功的台劇」引起討論。而當中最多人點名的，是2009年的警匪片《痞子英雄》。

50年前台中車站老照片曝光！ 網嘆：以前真的好繁榮

台中車站為重要的交通轉運點，過去曾為地方上最為繁榮的區域。隨著時代更迭與經濟發展，車站周邊商家汰換多輪，商圈也早已轉移，難以重現當地人心中曾有的繁華榮景。日前臉書社團《台中城Taichung》就Po出兩張照片，1970年代的台中車站讓大批網友直呼：「好懷念！」今昔對比下的景觀，也引起熱議。

案393旅美三十年回台確診 歷史時光機驚見台灣這項世界第一

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19(新冠肺炎)病例，均為境外移入，案393長期旅居美國長達三十年，為案384家人，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，13日確診。

正港台中人怎麼分辨？在地人「3個字」神解：8年改不掉

台中為台灣六都之一，人口排名第二大城市，其中最重要的幹道「台灣大道」，從一段到十段長達二十幾公里，橫跨地區如其舊名「中港路」，為連接台中至台中港的交通要道。這段大家都聽過的路名在網路上討論度一直都很高，許多台中人戲謔「如何看出是不是台中在地人」，只要「三個字」就能分辨出來。

台灣哪個鄉鎮名最沒存在感？網友點名水林、大安：當地人也不認識

台灣有不少有趣的地名，但常常說出來沒幾個人知道，有網友就好奇台灣到底有哪些少見地名，引起眾人討論，舉出許多知名度不高的鄉鎮名稱。

整理阿嬤遺物發現60年前存摺 網友驚：你奶奶超有錢

有時候從一些老舊事物可以一窺當年的經濟情況，有名網友在整理奶奶的遺物時，發現了一本民國50年的存摺，他打開發現裡面記載每個月都有好幾萬元存入，他將照片PO上網後好奇的問鄉民們，民國50年的錢有多大？照片一出也引起網友們的討論。

史上最低超速罰單！大路騎時速44公里慘被拍 內行人：這邊腳踏車都會超速

許多交通事故肇因於酒駕、超速、未注意路況等，每每讓人憤慨。但這位媽媽卻收到一張讓她哭笑不得的超速罰單，連網友看了都搖頭安慰：「就當被搶吧！」

大家最懷念哪間倒掉的飲料店？ 網曝1神店：珍珠最好吃沒有之一

台灣手搖飲料店林立，許多人幾乎每天都會喝上一杯，還因為特有的客製化系統，讓台灣的手搖飲料文化揚名國際，不過隨著時代更迭，也有不少飲料店消失在洪流之中。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己是南部人，但他發現小時候愛喝的飲料店倒了不少，並舉出一些過去自己愛喝但現在已經不在的手搖飲料店，於是就好奇詢問廣大網友「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」

熱門新聞

她抱怨全聯換購攪拌棒內部塑膠竟融化 網友反駁別牽拖商品

他問全聯送的公仔主打客群是誰？ 網一面倒：小孩超愛

WHO標誌「一特點」與衛福部雷同 網曝設計概念：來自希臘神話

護理師PO出新冠肺炎採檢圖 網嚇壞：光看就痛

影／阿嬤牌烘衣機超耐用！ 回憶文釣出製造商：很驕傲

軍營「睡通舖」染疫風險高 網直言：一人感冒全寢躺！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。