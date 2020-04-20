便利商店思樂冰怎麼過氣的？ 網揭主因：機器問題

天氣逐漸轉熱，許多人開始購買冰品來吃，而在幾年前7-11超商推出的思樂冰飲品受到消費者歡迎，因其製作方式與一般冰沙不同，口感上較為獨特，而受到不少關注，不過近年思樂冰卻逐漸消失。對此，有網友發文討論，探討其消失的原因，網友們點出主因，直指問題出在製作思樂冰的機器。

有網友在「批踢踢八卦板」發文，表示最近天氣越來越熱就突然想起小時候7-11超商推出的思樂冰，他說「以前國小國中天氣熱的時候，都會去7-11買思樂冰來吃，冰冰涼涼消暑不說，價格也蠻便宜的，然而隨著時間的巨輪緩緩向前，思樂冰似乎也慢慢消失在我們的視野當中，我已經好久沒看到裡面有賣思樂冰的7-11了」，因此原PO也好奇究竟是什麼原因，造成思樂冰過氣的。

貼文一出後，網友們紛紛留言，表示「太化學了」、「真的塑化劑事件後很多飲料都不見了」、「小時候邊裝邊喝有夠爽」、「夏天小7會有抽抽樂，會抽到1元重量杯」、「最後喝完都剩一堆冰沙」、「小時候爸媽不給喝，長大想喝已經沒有了」。

而對於思樂冰消失的原因，網友則是歸因於機器問題，「機台很耗電，電費昂貴是主因」、「之前問熟識的店長，好像是說太耗電加上不健康之類的」、「聽說是機器種類多，也沒有新的零件，就慢慢消失了」、「記得還有衛生疑慮吧，因為店員已經忙的要死了，機器清潔」、「電費，然後清潔，那個天天都要清的，當大夜很嫌棄」、「很難清潔吧，現在改賣霜淇淋比較多」。