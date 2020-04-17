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風向變了回不去？英法同步質疑「中國隱瞞疫情真相」

國際期刊指台灣防疫成績不如陸 陳時中嚇一跳

一名爸爸騎車載女兒做了這舉動 讓他看了直呼好想家

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在路上看到有位爸爸騎車載女兒，還將四分之三的安全帽給女兒戴，讓他看了覺得很暖心。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友在路上看到有位爸爸騎車載女兒，還將四分之三的安全帽給女兒戴，讓他看了覺得很暖心。 圖／翻攝自《Dcard》

異鄉遊子總是離家背井之後才能體會到家的溫暖，一位北漂的網友日前在路上看到一名爸爸騎車載著年幼的女兒，自己把包覆式比較完全的安全帽讓給女兒戴，自己則戴西瓜皮式安全帽，讓這名網友看了很感動，也想念起在南部的爸媽從小對他的愛，貼文也引起許多網友們的共鳴，紛紛回憶起自己爸媽的好。

原PO在《Dcard》論壇寫道日前騎車在路上停等紅燈時，看到前面一名爸爸騎著機車載著年幼女兒，爸爸把有面鏡的四分之三安全帽讓女兒戴，自己則戴著簡便式西瓜皮安全帽，暖心的行為讓原PO看了回憶起從小到大，爸媽省吃儉用只想給他們最好的，雖然他能感受到滿滿的愛，但有時候也很氣父母凡事都不先想到自己，而是先以孩子為優先。

看到這名爸爸愛護女兒的貼心行為，原PO當下很想家，「對於一個在台北打拚的南部孩子，久久才能夠回去一次，每次回去就會發現爸媽變得更老了，走路更緩慢了」，他很想對父母說「爸媽，能成為你們的孩子真是我人生最幸福的一件事，我也盡快賺錢讓你們享福的」。

文章也讓許多網友看了很感動，「有夠暖心，都想他們了」、「看完眼眶瞬間泛淚」、「想到連假時跟家人吵架，明明見面時間很少，要好好珍惜才對」、「自己跑來外面讀書，有時候在同輩之間覺得自己不如人，受很多挫折，都會覺得很想放棄和逃避，但是想想家人似乎更有勇氣去面對了」、「真的是謝謝家人給自己最好的一切，他們總說自己能給的不多，而那已經是他們的全部」。

還有人分享小時候的經驗，「真的，我吃魚不太會挑魚刺，媽媽都會把肉用好拿給我吃，好用的好吃的想到都是子女，回家要好好抱抱媽媽」、「小時候每一次有好吃的東西媽媽總是說她不愛吃，所以給我吃，我後來才知道她只是想把最好的全部都給我」、「我媽到現在都不讓我走馬路外圍，永遠都把我擠到裡面，我要換位置都會說會被車撞走裡面」。

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