最成功的台劇是哪部？ 網友點名「警匪片經典」

台灣戲劇近年來有不少好作品，包括《我們與惡的距離》、《想見你》等，都在海內外掀起話題。有網友就好奇台劇的眾多經典之中，哪一部是「最成功的台劇」引起討論。而當中最多人點名的，是2009年的警匪片《痞子英雄》。

有網友在PTT八卦版上提問，想知道台劇最成功的是哪一部。原po表示，雖然大部分的台劇作品表現並不出色，但當中還是有多部是經典，甚至被外國相中，掀起翻拍風潮。他舉例包括近期的《想見你》、《與惡》都是相當經典的幾部劇，並詢問網友們覺得哪部台劇最成功。

貼文一出激起眾人討論，最多人點名的是2009年的《痞子英雄》，許多人認為《痞子英雄》是台灣少見大規模製作的警匪片，「痞子英雄是規模最好的警匪片」、「痞子英雄 以台灣而言空前絕後」、「痞子英雄是強到直接再續電影兩集，其他連續劇很難比」、「痞子英雄，有帶動當初高雄觀光」。

痞子英雄由蔡岳勳指導，由趙又廷、周渝民等人演出，在當年獲得不小的話題，不僅收視率破7，打破台灣戲劇紀錄，更抱回第44屆金鐘獎最佳戲劇類節目、最佳戲劇節目導演、男主角等五項大獎，當時在香港、新加坡，甚至是美國及日本都看的到。

另外也被網友點名的劇，包括《一把青》、《我可能不會愛你》，及當時紅遍亞洲的《流星花園》等，也都在名單裡，「流星花園沒有之一，拍到國外反過來翻拍，當時紅遍全亞洲包括日韓。」、「我可能不會愛你，有收視又有品質」、「一把青，讓從來不看臺劇的我開始重新關注」