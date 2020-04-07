正港台中人怎麼分辨？在地人「3個字」神解：8年改不掉

台灣手搖飲料店林立，許多人幾乎每天都會喝上一杯，還因為特有的客製化系統，讓台灣的手搖飲料文化揚名國際，不過隨著時代更迭，也有不少飲料店消失在洪流之中。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己是南部人，但他發現小時候愛喝的飲料店倒了不少，並舉出一些過去自己愛喝但現在已經不在的手搖飲料店，於是就好奇詢問廣大網友「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」

2020-03-23 19:09