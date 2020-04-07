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正港台中人怎麼分辨？在地人「3個字」神解：8年改不掉

聯合新聞網 / 綜合報導
對台中人來說，仍習慣稱台灣大道為「中港路」。 圖／台中市新聞局資料照
對台中人來說，仍習慣稱台灣大道為「中港路」。 圖／台中市新聞局資料照

台中為台灣六都之一，人口排名第二大城市，其中最重要的幹道「台灣大道」，從一段到十段長達二十幾公里，橫跨地區如其舊名「中港路」，為連接台中至台中港的交通要道。這段大家都聽過的路名在網路上討論度一直都很高，許多台中人戲謔「如何看出是不是台中在地人」，只要「三個字」就能分辨出來。

老台中人都知道，目前所稱的「台灣大道」舊名就叫「中港路」。即使2012年就被台中市政府改名，對老台中人而言，都認為「中港路」才是道地說法，若喊「台灣大道」十有八九是外地來的。而這段改名歷史即使經過8年，仍時常在網路上被提起。

近來也有網友好奇，是否還有台中人用中港路而非台灣大道，結果引起在地人踴躍發言：「正港台中人都說中港路」、「中港路+1，很好記啊開到底就是台中港」、「講台灣大道就外地人」、「中部人都嘛還是這樣講」、「我就講中港路啊，講台灣大道很白癡」、「一講台灣大道就知道你菜逼八」、「還要思考台灣大道？？喔！中港路喔！」光是撻伐應該要改回來的網友就佔了七八成以上，對於改名的政策感到不解，也有很多人認為應該改回來，才是它原始的樣子。

也有網友表示「台中港路」才是正確的名稱，且中港路其實連接了中正路、中港路、中棲路3段，但除了中港路外，幾乎沒有人提起，「果然中港路的靈壓太強了嗎」。

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