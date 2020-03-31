台灣哪個鄉鎮名最沒存在感？網友點名水林、大安：當地人也不認識

台灣有不少有趣的地名，但常常說出來沒幾個人知道，有網友就好奇台灣到底有哪些少見地名，引起眾人討論，舉出許多知名度不高的鄉鎮名稱。

有網友趁防疫期間在家中趕論文，結果在家中翻文獻時意外發現嘉義縣有個「鹿草鄉」，讓他十分驚訝居然還有他沒聽過的地名，便以「台灣最沒存在感的鄉鎮地名」為題，向大家徵求很少聽過的台灣地名。

網友紛紛舉出自己所知的少見地名，如屏東來義、台南楠西、新園烏龍村、嘉義義竹等，其中被最多人點名的地點就是雲林縣水林縣，邊緣到連雲林人都不見得聽過：「水林，真的沒聽過」、「前幾天才剛認識雲林縣水林鄉」、「雲林水林。連雲林土生土長的人都不知道的邊緣鄉下」、「水林真的邊緣，在雲林22年了聽都沒聽過」、「水林人+1，是真的很偏僻且沒什麼人知道」、「雲林海線一堆沒人聽過的地名」。此外，台中市大安區也是頻頻被網友點名，指連台中當地人也不太知道。

另也有人舉出一些從名稱上看不出是地名的所在，如「阿蓮，以為是哪個女生名」、「高義」、「彰化路上」、「台南鹽水區的飯店……沒錯，就是叫『飯店』」、「林北村、玉蘭花腳，很美的名字卻鮮為人知」，還有網友耿直回應「沒聽過的我舉不出來」。