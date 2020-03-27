整理阿嬤遺物發現60年前存摺 網友驚：你奶奶超有錢

有時候從一些老舊事物可以一窺當年的經濟情況，有名網友在整理奶奶的遺物時，發現了一本民國50年的存摺，他打開發現裡面記載每個月都有好幾萬元存入，他將照片PO上網後好奇的問鄉民們，民國50年的錢有多大？照片一出也引起網友們的討論。

原PO在PTT貼出幾張照片，他表示日前在整理奶奶的遺物時，赫然看到一本民國50幾年的華南銀行存摺，外皮和內頁都有些泛黃破舊，但字跡依然清晰可見。從存摺上可看到當時開戶時存入1萬多元，之後每隔一段時間便存入幾千到幾萬元不等的金額，直到最後提領了9萬元後便沒有再繼續使用了。

原PO好奇的想知道當年的9萬元是否可以買房了？許多網友看了都直呼奶奶賺很大，「你奶奶超有錢」、「50年工人一個月幾百塊，阿嬤絕對是百萬富翁」、「那時候的人月薪幾百元」、「你阿嬤月賺上萬好猛」、「50多年前1個月入帳（約等於現在的）2百萬，猛」。

還有網友推估當時的幣值和房價，「房子嗎？可以買一排」、「60年代前後，聽長輩說新莊一間幾十萬，泰山十多萬」、「民國60年左右，外公在市郊區花了不到十萬吧買一塊地蓋房」、「那個時候10萬可以買房」、「民國7X年北市公寓大概100多萬，50年大概10萬左右」。

存摺外皮泛黃破舊。 圖／翻攝自PTT