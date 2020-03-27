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史上最低超速罰單！大路騎時速44公里慘被拍 內行人：這邊腳踏車都會超速

聯合新聞網 / 綜合報導
從兒子被拍到超速的照片，可知當時路況。 圖／翻攝自爆廢公社
從兒子被拍到超速的照片，可知當時路況。 圖／翻攝自爆廢公社

許多交通事故肇因於酒駕、超速、未注意路況等，每每讓人憤慨。但這位媽媽卻收到一張讓她哭笑不得的超速罰單，連網友看了都搖頭安慰：「就當被搶吧！」

臉書社團「爆廢公社」昨（26日）出現一張讓人啼笑皆非的超速罰單，事主媽媽表示，原本以為是兒子和同學去屏東玩時，騎車太快導致，便叨念他幾句，兒子卻反駁自己騎的並不快，只是沒注意到速限。仔細一看，罰單上違規事實為「限速30公里，經測速時速44公里，超速14公里」，讓她忍不住笑出來說「那你就認了吧，乖乖去緻罰款」。

該張罰單逗笑網友，紛紛表示「真的沒很快」、「連腳踏車都會超速」、「30是要下來推車的意思嗎」、「限速30真的是搶錢呀」、「史上最低超速罰單」，網友們也安慰事主媽，只騎時速40公里，兒子其實很乖啊。

兒子在騎車經過霧台，超速被開罰。 圖／翻攝自爆廢公社
兒子在騎車經過霧台，超速被開罰。 圖／翻攝自爆廢公社

罰單上標註的地點為屏東縣霧台鄉24線，熟知路況的網友瘋狂吐槽並透露當地被限速的原因：「霧台那支30的真的很哭」、「霧台！那個坡用滑的都能超速了」、「重點那個地方還是一個長下坡～被玩壞的地方」、「路那麼寬，而且都沒車」、「霧台這個30很久了啊，還不是因為一堆改管屁孩常常去霧台炸管，後來就變成限速30」，不過也有網友表示「霧台還沒紅以前就這速限了」、「這邊限30很久了」，事主媽也回覆兒子只是去玩，不知道這邊限速僅30公里，並笑說兒子很憂鬱，還要她好好保存這張貴松松的追焦照。

這張「超速罰單」也勾起不少人心酸血淚，開始細數全台各地的超低限速地段，「現在山區道路（省道）幾乎都限速30公里，指標道路台18線（阿里山公路）」、「桃園有20的，虎頭山那邊，仰德大道那邊也有」、「 虎頭山下坡，騎腳踏車被拍過」、「北橫明池國家森林那邊有隻25的」、「基隆也有一堆20的」。

罰單 測速 屏東縣

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