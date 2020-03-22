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趕快回來！過世嬤夢中溫情呼喚 他回國見防疫升級哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友趕在回國潮爆發前回台，是因為奶奶托夢催促。 法新社
網友趕在回國潮爆發前回台，是因為奶奶托夢催促。 法新社

因全球新冠肺炎（COVID-19）疫情愈演愈烈，多國發布鎖國命令，加上台灣祭出史上最嚴出入境管制，不少留學生或旅外工作都趕在近幾天內搶購回台機票，返國人潮更是擠爆桃園機場。對此情況，有網友感歎：「要不是奶奶託夢，差一點就回不了台灣了！」

網友近期在批踢踢日旅版分享回台經歷，他是在日本工作的台灣人，最近奶奶過世，雖然非常想回去送奶奶一程，但受疫情與工作雙重影響，讓他的內心非常掙扎，不知現在回台是否是正確的決定。結果14日當晚就夢見奶奶，夢裡奶奶用台語跟他說：「要回台灣的話要趕快，趕快回來！」他醒來後愈想愈不安，連手都在發抖，便立刻向主管請假，匆忙整理簡單的行李，趕到成田機場附近的飯店準備搭16日早班飛機回台。

原po表示，當天早上搭飛機時，經過免稅店幾乎都沒人，整架飛機沒坐滿，只有十幾位乘客。回台隔天，就看到指揮中心宣告日本防疫升為三級，心裡馬上浮現奶奶在夢裡的呼喚「趕快回來」，讓他忍不住在電腦前落淚。最後也提到，雖然趕在日本防疫升級前回來，但他仍乖乖自主隔離、量體溫，即便在家裡也戴著口罩，同時祈求這次疫情能早點平息。

此文po出後，引起廣大網友感動留言：「還好能順利回來！」、「真是太好了！也能送奶奶一程」、「太好了！！奶奶有保佑原po～」、「怎麼連日旅版都有洋蔥@@」、「奶奶很疼你啊！願老人家一路好走」、「奶奶冥冥中有指示，請節哀」。

新冠肺炎 桃園機場 疫情 清明節

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