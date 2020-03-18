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外婆贈復古紅皮箱當嫁妝 她開箱閃瞎網友爆動：我也要！
神秘箱子在家裡出現，打開竟然是……？
有網友分享，她在客廳發現一個復古紅色手提箱，好奇詢問媽媽裡面是什麼寶物，結果得知：「那是妳外婆送的化妝箱，可以用一輩子喔」，更表示以後要給原PO當嫁妝！
結果一開箱就驚得原PO目瞪口呆－－根本就是小時候，在班上一拿出來就會被同學用羨煞的眼神掃射的彩繪高級組合！原PO表示，箱內包含多種不同色彩的眼影、腮紅、指甲油及修容餅，當然也少不了唇釉和唇膏，從粉紅到深紅色一應俱全。此外，在箱子另一側設有鏡子及全套刷具等，甚至附有打光燈！一打開就像箱子在發光一樣，真的太令人驚喜了～
此文po出後，引起不少網友羨慕表示「這個也太酷了吧！好想要！」、「小時候扮家家酒如果有這一箱我就天下無敵了」、「卡一個哪裡買我也要送人哈哈哈」、「媽媽的愛不管到了幾歲都是滿滿的」、「不過裡面的顏色都很難駕馭耶！」。
有網友透漏，其實這是台灣化妝品公司為輸出國外而製作的，可惜規格錯誤必須銷毀，但該公司內有人認為直接銷毀太可惜，便低調讓給認識的人。
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