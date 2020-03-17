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上帝視角太驚豔！空拍照曝月牙灣美景 網讚：美得不真實

聯合新聞網 / 綜合報導
漁光島月牙灣的上帝視角令人驚豔。 圖／平凡人授權提供（instagram@jim1995_84）
漁光島月牙灣的上帝視角令人驚豔。 圖／平凡人授權提供（instagram@jim1995_84）

自新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，國人紛紛取消出國旅遊計畫，待在家中防疫，或轉向國內旅遊。日前有網友曬出台南熱門景點漁光島月牙灣空拍照，罕有的上帝視角讓眾人為之驚豔，感嘆「美得不真實」。

台南漁光島月牙灣以那1.5公里狀似月牙的海灘聞名，不只水質清澈、水域寬廣適合多種水上活動，平坦沙灘與夕陽美景營造的浪漫氛圍也吸引遊客來此漫步。有網友趁著天氣晴朗帶著空拍機到月牙灣拍攝空景，從上帝視角俯瞰，消波塊組成的防波堤如貝殼藝品般細密整齊的排列，襯著蔚藍海水與金黃陽光，呈現出讓人驚豔的美景。

漁光島月牙灣的上帝視角令人驚豔。 圖／平凡人授權提供（instagram@jim1995_84）
漁光島月牙灣的上帝視角令人驚豔。 圖／平凡人授權提供（instagram@jim1995_84）

拍攝者平凡人將照片分享至臉書社團「123臺灣秘境旅遊～私房景點」後，吸引大批網友讚嘆「太美了」、「空拍才看得到的美景」、「超美的上帝視角」、「很難相信是在台灣」、「肉粽居然可以擺設的這麼美感」、「真的是最佳防波堤藝術之作。台灣的土木工程真的進步超多的」。

還有網友表示分不清這是圖片還是實景，笑說這不是他去的漁光島，「專業的就是不一樣，我去的漁光島像旗津一樣」、「你這一拍，我會以為我上次去的不是漁光島」、「我以為漁光島只是一片沙灘，沒想到那麼美麗」。

提醒民眾，空拍時需注意該地高度限制（如月牙灣限高60公尺），違者依法可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

空拍機 漁光島

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