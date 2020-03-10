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43年前兩客運失控車禍場面混亂 網驚：看不出是如今公館

聯合新聞網 / 綜合報導
1977年兩部欣欣客運公司公車失控撞上台北市羅斯福路四段公館的人行道，現場擠滿圍觀民眾，場面相當混亂。聯合報系資料照
1977年兩部欣欣客運公司公車失控撞上台北市羅斯福路四段公館的人行道，現場擠滿圍觀民眾，場面相當混亂。聯合報系資料照

43年前台北市羅斯福路四段有兩輛欣欣客運公車同向行駛，不料一起衝上台北市羅斯福路四段鄰近公館的人行道，撞碎公車售票亭和一家小鐘錶店的玻璃櫃，釀成六個男女輕重傷。近日車禍照片再次曝光，網友們驚訝表示「看不出來是民國66年的公館」。

聯合報歷史舊照的臉書專頁「 報時光UDNtime 」分享一張黑白照片，當時1977年警方調查，4月21日下午兩點，欣欣26路公車穿過基隆路羅斯福路口的地下道後，打算從快車道靠右在慢車道停靠，卻突然剎車不靈，而內側後方一輛22路欣欣客運公車，被逼得向右閃避，但仍躲不掉這場意外。

結果22路車撞到前面的26路的右後車身，兩車更一起衝上了人行道還撞斷路樹，一座售票亭也因此撞壞，最後22路車碰到房屋的柱子才停住，另一輛26路則撞倒一家鐘錶店門口的玻璃櫥，現場擠滿圍觀民眾，場面相當混亂。

網友紛紛留言「看不出來是羅斯福路」、「羅斯福路那時候還沒有公車專用道」、「前面的欣欣客運是後置引擎的，當年特別喜歡搭乘」、「其中左邊後置引擎的FUSO之前用了19年」，也有人開玩笑說「原來是學長急著帶學弟要買錶呀」。

甚至有網友把車禍地點對應出現如今的位置「後來變台大管院」、「湊巧就在欣欣客運總公司正對面」，還有人感嘆「不管哪個時代，一樣都會有圍觀看熱鬧的群眾」。

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