43年前兩客運失控車禍場面混亂 網驚：看不出是如今公館

43年前台北市羅斯福路四段有兩輛欣欣客運公車同向行駛，不料一起衝上台北市羅斯福路四段鄰近公館的人行道，撞碎公車售票亭和一家小鐘錶店的玻璃櫃，釀成六個男女輕重傷。近日車禍照片再次曝光，網友們驚訝表示「看不出來是民國66年的公館」。

聯合報歷史舊照的臉書專頁「 報時光UDNtime 」分享一張黑白照片，當時1977年警方調查，4月21日下午兩點，欣欣26路公車穿過基隆路羅斯福路口的地下道後，打算從快車道靠右在慢車道停靠，卻突然剎車不靈，而內側後方一輛22路欣欣客運公車，被逼得向右閃避，但仍躲不掉這場意外。

結果22路車撞到前面的26路的右後車身，兩車更一起衝上了人行道還撞斷路樹，一座售票亭也因此撞壞，最後22路車碰到房屋的柱子才停住，另一輛26路則撞倒一家鐘錶店門口的玻璃櫥，現場擠滿圍觀民眾，場面相當混亂。

網友紛紛留言「看不出來是羅斯福路」、「羅斯福路那時候還沒有公車專用道」、「前面的欣欣客運是後置引擎的，當年特別喜歡搭乘」、「其中左邊後置引擎的FUSO之前用了19年」，也有人開玩笑說「原來是學長急著帶學弟要買錶呀」。

甚至有網友把車禍地點對應出現如今的位置「後來變台大管院」、「湊巧就在欣欣客運總公司正對面」，還有人感嘆「不管哪個時代，一樣都會有圍觀看熱鬧的群眾」。