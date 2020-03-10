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「北霸主的殞落」八仙樂園停業5年後空拍照曝光

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八仙樂園停業5年後空拍照曝光 網淚：還我青春回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
原本人滿為患的園區，現在已成為一片廢墟。圖擷自facebook
原本人滿為患的園區，現在已成為一片廢墟。圖擷自facebook

2015年八仙樂園發生粉塵燃爆意外，造成15死484人輕重傷，八仙樂園因此遭無限期勒令停業，如今5年過去，原本人滿為患的園區，現在已成為一片廢墟，附近商家早已出走，照片在網上曝光，引發許多網友熱議。

2015年6月八仙樂園承租場地舉辦「Color Play Asia-彩色派對」，活動中，工作人員大量噴灑玉米澱粉和食用色素所製色粉，豈料舞台燈具溫度過高，引發粉塵燃燒爆炸，釀成嚴重火災事故。事件發生後，活動負責人呂忠吉被依業務過失致死罪判刑5年定讞。

近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享八仙樂園的現況，透過空拍畫面可見，園區內建築、遊樂設施陳舊不堪，水池覆蓋骯髒混濁物，荒涼模樣令人不勝唏噓，難以想像當年人山人海的盛況。

貼文一出，許多網友留言回應，「還我青春的回憶」、「我住八里，最有感了」、「八仙真的很好玩，支持重新開張」、「好可惜！不然是每年必去的地方」、「唉！北霸主的殞落」、「八仙樂園己經走入歷史…」、「現在那裡宛如死城」。

園區水池覆蓋骯髒混濁物。圖擷自facebook
園區水池覆蓋骯髒混濁物。圖擷自facebook

八仙樂園 爆廢公社 事故 爆炸 火災

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