阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

現代人找工作多半仰賴人力銀行，個人資料和學經歷都有制式規格可填寫，但你看過民國30年代的履歷表嗎？有網友發現阿祖的手寫真跡，顯赫的學歷讓他忍不住感嘆「自己超廢」。

「原來當時的履歷表要這樣寫」，一名網友意外翻出「阿祖的履歷表」，並貼到臉書社團「爆廢公社」分享。這份用毛筆書寫的「履歷書」，記載了阿祖的戶籍、住所、出生年月日，民國17年畢業於台灣總督府立台南師範學校的學歷、25年取得汽車駕照，以及民國17年至34年的工作經歷，最後並壓上日期民國35年3月22日。

發文者表示，看到阿祖的履歷表後「深深覺得自己超廢」，底下的網友們也驚呼不已，「字太好看了吧！」、「天啊…我們弱爆了！」、「簡直能錶框送進故宮」、「好珍貴喔要流傳下去」。另有不少人對阿祖的學歷相當欽佩，「在日據時代念師範學院，根本高級知識分子」、「那個年代的師範畢業根本人生勝利組了，俗稱的三師都是社會菁英」、「那個年代讀到大學根本是超級好野人了」。

發文的「曾孫」還透露他記憶中阿祖「最狂的事」，就是他在92歲高齡時有天突然不見人影，家人焦急到報警，沒想到幾天後卻在報紙上看到他騎腳踏車環島的新聞。

此外也有網友從履歷表上的地址發現，當時的虎尾竟隸屬於台南。原來日治時期虎尾郡被劃入台南州，戰後（民國35年）改制為台南縣虎尾區，直到民國39年台南縣分出雲林縣和嘉義縣，虎尾鎮才成為雲林的一部分。