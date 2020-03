YouTuber合唱《明天會更好》為防疫打氣 她嘆：台灣藝人呢？

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒,然而台灣因為與中國政治因素,遭世界衛生組織(WHO)排除參與會議,先前知名YouTuber阿滴在頻道發布「給世界衛生組織的一封公開信」,全英文講述台灣為何需要加入WHO,引來網友一片好評。對此,有民眾感嘆表示,「最近幫忙台灣發聲的都是台灣的Youtuber」,貼文引發網友熱議。

有名女網友在「Dcard」發文,不知道是不是只有她有這感覺,總覺得最近讓台灣在國際間被看到或是一些災害發生時,都是台灣的Youtuber聲援國家,反觀一些藝人們(不是全部)卻都避而不談,有時會覺得Youtuber的影響力已經超越台灣藝人了,看到蕭小M集結Youtuber一起合唱《明天會更好》,很感謝他們激勵在前方奮鬥的勇士們,「相比之下台灣的藝人有什麼作為在支持台灣嗎?」

貼文一出,網友紛紛留言回應,「其實看完跟原PO有一樣的感覺,35年前是歌手唱這首歌,35年後換成Youtuber 」、「阿就都跑去中國還能說啥,一些Youtuber真的比藝人還有影響力」、「道理很簡單!有拿人民幣的都不會說話」、「因為人民幣香,不是每個人都像波特王一樣可以直接說斷就斷」。

但也有人提出不同看法,「我覺得跟產業特性有關,藝人受限於經紀公司,可能很多自己的想法都不能自由表達,Youtube平台的模式就不同於傳統媒體,老子今天爽還不爽都可以講,不要被黃標就好」、「在台灣Youtuber的市場重點是放在年輕人族群,做出來的事情也都是要迎合年輕人的期望」、「一起努力別再搞分化了」、「因為Youtuber的金主是靠自己,很多經紀公司的資金來源不在台灣,而是中國大陸」。

1985年非洲衣索比亞發生饑荒,為援助饑民,美國歌手以英國群星合唱的公益單曲Do They Know It's Christmas為藍本,組成USA For Africa,推出合唱歌曲We Are the World(天下一家),專輯版稅捐作賑災用途,迴響極為熱烈,並募得鉅款。《明天會更好》是台灣華語流行樂壇史上最成功的公益單曲,邀請台灣60位華語歌手共同錄唱,原定10月10日上市,後來延到台灣光復節40周年,也呼應1986世界和平年的主題。