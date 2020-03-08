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YouTuber合唱《明天會更好》為防疫打氣 她嘆：台灣藝人呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣YouTuber合唱《明天會更好》為第一線人員加油打氣。圖擷自youtube
台灣YouTuber合唱《明天會更好》為第一線人員加油打氣。圖擷自youtube

新冠肺炎COVID-19）疫情延燒，然而台灣因為與中國政治因素，遭世界衛生組織（WHO）排除參與會議，先前知名YouTuber阿滴在頻道發布「給世界衛生組織的一封公開信」，全英文講述台灣為何需要加入WHO，引來網友一片好評。對此，有民眾感嘆表示，「最近幫忙台灣發聲的都是台灣的Youtuber」，貼文引發網友熱議。

有名女網友在「Dcard發文，不知道是不是只有她有這感覺，總覺得最近讓台灣在國際間被看到或是一些災害發生時，都是台灣的Youtuber聲援國家，反觀一些藝人們（不是全部）卻都避而不談，有時會覺得Youtuber的影響力已經超越台灣藝人了，看到蕭小M集結Youtuber一起合唱《明天會更好》，很感謝他們激勵在前方奮鬥的勇士們，「相比之下台灣的藝人有什麼作為在支持台灣嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「其實看完跟原PO有一樣的感覺，35年前是歌手唱這首歌，35年後換成Youtuber 」、「阿就都跑去中國還能說啥，一些Youtuber真的比藝人還有影響力」、「道理很簡單！有拿人民幣的都不會說話」、「因為人民幣香，不是每個人都像波特王一樣可以直接說斷就斷」。

但也有人提出不同看法，「我覺得跟產業特性有關，藝人受限於經紀公司，可能很多自己的想法都不能自由表達，Youtube平台的模式就不同於傳統媒體，老子今天爽還不爽都可以講，不要被黃標就好」、「在台灣Youtuber的市場重點是放在年輕人族群，做出來的事情也都是要迎合年輕人的期望」、「一起努力別再搞分化了」、「因為Youtuber的金主是靠自己，很多經紀公司的資金來源不在台灣，而是中國大陸」。

1985年非洲衣索比亞發生饑荒，為援助饑民，美國歌手以英國群星合唱的公益單曲Do They Know It's Christmas為藍本，組成USA For Africa，推出合唱歌曲We Are the World（天下一家），專輯版稅捐作賑災用途，迴響極為熱烈，並募得鉅款。《明天會更好》是台灣華語流行樂壇史上最成功的公益單曲，邀請台灣60位華語歌手共同錄唱，原定10月10日上市，後來延到台灣光復節40周年，也呼應1986世界和平年的主題。

新冠肺炎 WHO COVID-19 YouTuber Dcard

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