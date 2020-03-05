清朝最早連鎖店？ 答案曝光讓網友驚：有加一元多一件嗎

今年是伍佰出道30週年，他唱過許多膾炙人口的歌曲，近期剛完結的「想見你」電視劇裡的「last dance」就是伍佰的歌曲，而這也勾起許多網友對伍佰歌曲的記憶。有位網友發文表示，以前只聽過伍佰的「挪威的森林、浪人情歌、你是我的花朵」這幾首歌，直到電視劇「想見你」播出後聽到伍佰的last dance才開始覺得好聽，但在印象中伍佰並沒有很紅過，從出道就被五月天屌打，對此網友紛紛反駁，表示伍佰當年一首歌就紅遍全台，唱現場也相當有特色。

2020-02-29 11:37