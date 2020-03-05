清朝最早連鎖店？ 答案曝光讓網友驚：有加一元多一件嗎
東森益智節目《全民星攻略》邀請百萬小學堂的威力及威力爸爸挑戰機智問答，其中有道題目「清朝最早出現的連鎖店是哪一家？」可是完全考倒在場來賓，答案揭曉更讓眾人吃驚，紛紛訝異直呼，「不敢相信…長知識了！」
威力爸爸闖關到第三題時被問到，「在清朝的時後就已經出現最早的連鎖店是哪一家？」總共三個選項，分別為屈臣氏藥房、柯達照相館、光啟出版社，威力爸爸首先排除屈臣氏，認為當時還未引進西藥房，思考後選擇「柯達照相館」，但答案出乎意料，因「屈臣氏藥房」正是清朝最早的連鎖店家。
事實上，屈臣氏源自於鴉片戰爭時期，1820年在澳門創立「澳門藥房」，1828年於廣州沙面開設「廣東大藥房」，起初中國人不敢到屈臣氏買西藥使用，經過傳教士宣傳與販賣特效藥，像是去花柳水、去雞眼水，以及免費發放西藥，逐漸打開中國市場，且在1871年正式更名為屈臣氏並當作商業品牌。
答案曝光跌破眾人眼鏡，有民眾轉發分享至臉書社團「爆廢公社」，引來網友留言回應，「這集我有看到這題，答案讓全家傻眼」、「長知識了！版主沒PO這篇還真的不知道」、「超老牌企業」、「不知道這麼悠久了」、「所以那時候有加一元多一件嗎？」、「這集我有看太意外了」、「哇靠！真的學到一課」。
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