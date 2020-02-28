阿公弄丟抽屜鑰匙求孫幫忙 他1秒破解卻笑翻網友

俗話說「家有一老如有一寶」，一名男網友在臉書上表示阿公自製了一個防盜鎖將桌子的抽屜鎖住，但因為弄丟了鑰匙，不知道怎麼辦只好向他求救。男網友端詳了一番後，突然好像發現了什麼，然後同時將兩個抽屜一起拉出來，這才知道這個鎖根本只能「防君子不防小人」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出兩張照片表示，阿公有一張年代久遠、暗紅色的木頭桌子，他還自製防盜鎖並且將扣環銜接下方的兩格抽屜，然後再用鎖頭鎖上。日前阿公說弄丟了鑰匙，打不開鎖，希望孫子想辦法幫忙開鎖。原PO看了一下正思索該怎麼解決的時候，突然靈機一動，同時將兩格抽屜往外拉，防盜鎖和鎖頭也跟著一起移動，不用鑰匙就解決問題，讓原PO忍不住的笑說「根本是詐騙集團首腦啊」。

網友們看了照片後紛紛大笑說「害我還很認真的在想要怎麼開」、「阿公好幽默」、「所以這50年來阿公都沒有開過抽屜嗎？」、「阿公欺騙人家的頭腦」、「抱歉…我的嘴角不受控制的往上仰」、「阿公不想一次開兩個抽屜，很累」、「我覺得我會跟阿公幹一樣的事」、「這個鎖抽屜法很經典，以前家裡也有這種鎖法的櫃子」。

還有人猜測阿公的真正用意，「是叫你開鎖，不是開抽屜」、「阿公在考你的智慧」、「阿公想跟你聊天啦」、「阿公只想開一邊嘛」、「防君子不防小人的概念」。