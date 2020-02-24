嘉義只能養老？在地人親曝「三大優勢」：知足的人會喜歡

嘉義產業以農業為大宗，該地人口年齡也偏高，有網友直言「感覺沒有趣景點，畢業後的大學生會回嘉義嗎？」對此有嘉義人現身說法，舉出嘉義交通、美食、景點三大優點，並直言「比起天天計較的台北人，我覺得在嘉義很安康舒適」，有人更直說是「養老首選」。

有網友在PTT上發文表示，「沒去過嘉義，聽說月薪5、6萬在那邊也可以養家，感覺沒什麼特別有趣景點，嘉義到底是什麼樣的地方啊？畢業後的大學生還會回嘉義嗎？」

其他網友留言「大型養老院」、「南部低端」、「化外之地」、「又老又窮」、「每個人家中都有養火雞」、「消費低，選擇多」、「嘉義縣府所在地人口比某些鄉鎮還少」、「食物便宜，但房價卻貴得要死」、「8＋9很多的地方」、「薪水非常低」、「蔡阿嘎」。

不過有嘉義人現身說法，他表示，嘉義很好，比起台北、新北，居住品質非常好，停車方便，且美食也多，如砂鍋魚頭北門、林聰明、雞肉飯、涼圓、水晶餃、蛋捲、鳳梨、柿子等，都非常好吃。

他表示，嘉義景點也很多，不只富含日治時期的歲月痕跡，還有蘭潭仁義潭、阿里山、塔塔加、竹山太平梅山，都很好走很好逛，另外還有很多泡湯的地方，看櫻花的景點也很多。

他表示，嘉義非常好，我很喜歡，住的很快樂也很方便，你很知足的人就好，賺不多、但是過得開心就好。比起那些天天計較的台北仔「薪水要高、交通要方便」，比起來嘉義很不錯，過得很安康很舒適，錢夠用就好。