重金10萬懸賞30年前粉色娃娃！幸運得主出爐了

近日有網友在網上貼出10萬元尋賞啟事，不過尋找的內容相當特別，為一隻30年前的娃娃，且娃娃並不稀有，實際詢問發現其實很多人家中都有收藏，其他網友傻眼，直言「裡面有藏寶圖？」也有不少人挖出家中類似娃娃，其中一隻讓發文網友直說「就是這隻沒錯」，並表示，招標主確定要以10萬元購買。

一名網友在PTT發文，他貼出2張灰白色、舊舊的娃娃照片，並表示有人出10萬元尋購此款娃娃，可以是收藏品，但要狀態完整，皮毛完整，乾淨，無異味。照片內的原物是30年前販售取得，因為是他人贈送，所以購買處不知，「原為粉紅色」。

該網友表示，第一個回文者得標，另需附帶娃娃照片，得標者將會私信聯絡方式聯絡，勿站內信。

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其他網友紛紛傻眼，留言「原本是粉紅色？」、「要收幾隻？立馬去縫個10隻」、「依照電影情節，娃娃內應該是有什麼重大秘密」、「鬼娃同伴是你？」、「裡面有藏寶圖？」。

有不少網友都挖出家中娃娃，不過幾乎都不是該網友想要的款式，一名帳號為「redorange」的網友貼出家中娃娃照片，他表示那是小時候最愛的娃娃，收在袋子放了20年，看到這篇又挖出來。終於讓發文網友大呼「就是這隻沒錯！招標主說就是這個版本的」。

另外發文網友表示，其他隻身體比例、大小不同的娃娃，招標主都說不太一樣，不過如果是很舊的娃娃，「舊到毛掉光的那種」，他願意出資1萬元收購，看各大網友是否願意割愛。