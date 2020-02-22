公視「天橋上的魔術師」重現中華商場 3張老照片比對神還原！

1992年拆除的中華商場是不少民眾的回憶，它曾經是大台北規模最大的公有綜合商場，裡面的點心店和電器行是不少民眾幼時一定會造訪的地方，80年代的商場風光也令不少人懷念。公視新影集「天橋上的魔術師」便以80年代的中華商場為背景推出故事，劇組參考了數張聯合報的老照片，在汐止搭建還原出當時的中華商場，而實際進到建築當中，便發現樓梯、招牌、桌椅等細節都與照片中的物品如出一徹。

中華商場建於1960年，當時中央政府為整頓市容而打造該新式商場，中華商場為8棟3層樓之建築，名稱分別以「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」取名，其中忠、孝兩棟樓多販賣家電用品，仁、愛兩棟樓多販賣民俗藝品，信、義、和三棟樓多販賣中國各地小吃，而和、平兩棟則多為成衣商家聚集，民國60和70年代為中華商場全盛時期，直到中華路改造計劃提出，市政府在1992年10月20日正式下令拆除，中華商場則永遠存留在民眾心中。

公視新影集「天橋上的魔術師」在新北市汐止區重現了80年代的中華商場場景，並在2年前向專門分享聯合報歷史新聞照的「報時光UDNtime」借取了中華商場歷史照，對比還原出場景，而「報時光UDNtime」19日在臉書專頁上分享了該劇組場景與舊新聞照的考證影片。

報時光小編首先來到中華商場內的點心世界，只見除了招牌因商標權緣故而有修改外，其他細節幾乎相同，連餐桌的尺寸、桌上的調味料、天花板的吊燈皆與老照片無異，大樓內的鏤空磁磚和樓梯的水泥扶手也模仿的唯妙唯俏，場景中的電器行也如實呈現出當時的電視遊樂器，連「十分鐘十元」的標示也貼在了螢幕上，相當擬真。另外就連照片中的細節，樓梯牆上的黑色小塊磁磚和樓梯階上的白色條痕磁磚也還原做出，令報時光小編驚嘆不已。

報時光UDNtime " title="距今37年前的中華商場電器行照片對比公視「天橋上的魔術師」搭建場景相似度高。圖擷自 報時光UDNtime "> 距今37年前的中華商場電器行照片對比公視「天橋上的魔術師」搭建場景相似度高。圖擷自 報時光UDNtime

報時光UDNtime " title="1992年中華商場內的點心世界舊照，劇組搭建場景中的桌子尺寸和擺設與照片中一模一樣。圖擷自 報時光UDNtime "> 1992年中華商場內的點心世界舊照，劇組搭建場景中的桌子尺寸和擺設與照片中一模一樣。圖擷自 報時光UDNtime

報時光UDNtime " title="圖為1985年中華商場「瑞華皮鞋」。圖擷自 報時光UDNtime "> 圖為1985年中華商場「瑞華皮鞋」。圖擷自 報時光UDNtime

雖然劇組受限於場地和預算的關係，未能將中華商場場景完全複製，但擬真度已相當高，就連新北市長侯友宜也曾到此關心劇組拍攝狀況，該場景也計劃殺青後的3月至5月底能保留提供給電影系學生拍片，而市長侯友宜則是希望能將場景保留至7月，不過因該場景是臨時搭建，恐無法撐過颱風季，因此只得將時間提早。