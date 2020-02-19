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六都誰最糟糕？ 網友點名「它」：為升格而升格

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT問六都哪個城市最糟，最多人點名「台南市」。 記者謝進盛／攝影
有網友在PTT問六都哪個城市最糟，最多人點名「台南市」。 記者謝進盛／攝影

台灣人口2300萬卻有六個直轄市，每個直轄市發展程度不同，也各有不同特色。有網友就好奇六都中「哪個城市最廢？」在PTT八卦版上發文，網友提出六都中「桃園只有機場、台南只有南科」，應該就是從中選一個，而其他網友也馬上選出心中最廢六都。

原po18日在八卦版上發文，他提到要在六都中選一個最糟糕的城市，雙北應該大家都沒意見，台中高雄感覺也算還行。相較起來，台南只有南科而桃園只知道有機場，除此之外也沒有可以拿出來講的，「應該就台南跟桃園選一個。」

留言區中最多網友點名的城市是「台南」，甚至有許多自稱台南在地人也認為是台南，「台南啊，沒捷運超廢」、「當然台南！生育補助跟育兒福利全台最差」、「台南那個市容矮房真的鄉下無誤」、「我自己台南人，我覺得台南最廢」。

不過也有不少網友將票投給其他選項，六都都有為人詬病的地方，「桃園吧，除了有機場，其他什麼都沒」、「台中啊，那什麼爛空氣，早就想搬走了」、「台北市吧，支出高、沒景點、人擠人、車子塞」、「新北啊，光交通治安就廢到笑」、「高雄快變廢墟了」。

PTT 南科 捷運

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