聽新聞
test
0:00 / 0:00
77乳加巧克力裡的白色紙板有用處？ 網友笑「後面有再來一支」
「77乳加巧克力」在台灣是家喻戶曉的零食，也是許多人的童年記憶。網路論壇PTT上有人對此發問：在巧克力包裝裡，有一張白色的硬紙版，到底是做什麼用的？也因此引發懷舊網友的熱烈討論，甚至有人搞笑的說，紙板後面是「再來一包」的抽獎券。
該發問網友問說，每包77乳加巧克力裡都有張ㄇ型的紙，一直疑惑它的用途。如果是防沾黏，為什麼只做三面？有一面還是會碰到塑膠，而且也沒看它真的黏住過，想詢問網友有沒有人知道紙是做什麼用的。
有網友回答「讓你比較好拿、防沾手」、「讓你以為它很粗」、「背面記得看，有時會寫再來一支」、「讓巧克力比較好滑出來」、「配著巧克力吃解膩」。但這些解答提問網友都不太滿意。最後才有人說出正解，因為巧克力的外型不是平整的四方型，盒裝會不好堆疊，才要用紙版讓它成型、避免解壓，專業網友還補充「是常見保護商品的包裝材」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言