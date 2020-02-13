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77乳加巧克力裡的白色紙板有用處？ 網友笑「後面有再來一支」

聯合新聞網 / 綜合報導
77乳加巧克力。圖截自77乳加臉書

「77乳加巧克力」在台灣是家喻戶曉的零食，也是許多人的童年記憶。網路論壇PTT上有人對此發問：在巧克力包裝裡，有一張白色的硬紙版，到底是做什麼用的？也因此引發懷舊網友的熱烈討論，甚至有人搞笑的說，紙板後面是「再來一包」的抽獎券。

該發問網友問說，每包77乳加巧克力裡都有張ㄇ型的紙，一直疑惑它的用途。如果是防沾黏，為什麼只做三面？有一面還是會碰到塑膠，而且也沒看它真的黏住過，想詢問網友有沒有人知道紙是做什麼用的。

有網友回答「讓你比較好拿、防沾手」、「讓你以為它很粗」、「背面記得看，有時會寫再來一支」、「讓巧克力比較好滑出來」、「配著巧克力吃解膩」。但這些解答提問網友都不太滿意。最後才有人說出正解，因為巧克力的外型不是平整的四方型，盒裝會不好堆疊，才要用紙版讓它成型、避免解壓，專業網友還補充「是常見保護商品的包裝材」

巧克力 零食 PTT

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