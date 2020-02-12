台灣74年前也封城！1萬人被隔離挨餓等死 他嘆：陸防疫方式0進步

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，北京、上海陸續宣布封閉式管理。事實上，台灣嘉義在1946年也曾因為中國霍亂「封城」，當時有1萬名嘉義居民被隔離在布袋港「等死」。

因應新冠肺炎疫情蔓延，大陸各省市陸續宣布封閉式管理，讓許多民眾人心惶惶。一名網友「Mock Mayson」在臉書表達看法，表示74年前的台灣也曾「封城」，當時嘉義布袋港市遭到霍亂、天花、鼠疫等疫情肆虐，其中又以霍亂最為嚴重，管轄布袋港的區長和警察所長，把整個布袋港市給包圍起來，並在通往鹽水與東石的路口部署警力，將槍口對準布袋港方向，禁止任何人進出入。

「厲害了，有看過這種防疫方式嗎？我還以為在看惡靈古堡哩」，網友Mock Mayson表示，當時政府也禁止醫療與防疫人員進入布袋港，連食物和民生物資都無法送進去。

民報於1946年8月25日針對霍亂疫情的報導。

曾擔任「二七部隊」部隊長的鍾逸人回想此事，也表示當時布袋港居民為了生活開始鑽漏洞，紛紛買通關卡，跑出去買米、買柴，而沒有錢又沒管道的民眾，只能眼睜睜看著那些人進進出出，自己只能每天挨餓，等著死神降臨。這場霍亂造成全台3809人患病、2210人死亡，死亡率高達58%。

Mock Mayson補充，原本霍亂在適當的衛生條件、良好的醫護照顧下，傳播率與死亡率還不會那麼高，但當時官員宣布封城，間接導致霍亂擴散迅速且造成多人死亡。直到美國醫療支援來台，疫情才獲得控制。

Mock Mayson表示，74年後大陸仍選擇用「封城」來防阻疫情，「完全忽視尚未感染者與第一線醫護人員該有的保護與該投放的資源，抱著反正等裡面的人都死光就沒事的自掃門前雪心態」，Mock Mayson認為，光靠封城無法解決問題，仍需要全面做好預防工作，包含整治衛生環境、傳遞人民正確的防疫觀念，才能有效防止疫情擴散。