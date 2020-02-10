路名怪心裡有疙瘩！「這條路」狂被點名 網羨：根本買不起
許多人買房會將價格、地點、交通、屋齡、便利性列入考慮，也有民眾連路名都會介意，有網友在PTT發文詢問，「買房會很在意路名嗎」，並透露路名太難聽，自己心裡會有疙瘩，問題一出，引發許多網友熱議。
原PO在文中提到，「買房看路段是絕對必要的，但大家會很在意路名嗎？這是指學區和其他交通條件都幾乎一樣的情況，你是否願意為了較好聽的路名加價？」原PO指出，有些名稱聽起來就是怎麼怪，感覺買下去心裡會有疙瘩，包括建案名和捷運站名，有人因名稱的關係放棄自己喜歡的標的嗎？
貼文一出，許多網友難忘最經典台中市西屯區的「市政北七路」，由於音同台語的「白癡」，堪稱最特別的路名，「台中的北七路穩坐冠軍」、「北七路唯一經典」、「北七也要買得起才能住啊！」、「台中人一看這地址就知道住七期豪宅」、「北七路我根本買不起，想當北七路人名也無法」、「北七路房價蠻高的，想變北七還不容易」。
也有網友表示，「啟智街你覺得如何？」、「住忠二路，每次人家問，講出來都覺得有點羞恥」、「桃園市龜山區龍壽里東萬壽路00巷00號...手寫很崩潰」、「高雄馬卡道路會被建商改成馬卡大道，真的懷疑廣告文案的智商」、「我老公說他拒絕買強國路的房子...」。
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