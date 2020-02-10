路名怪心裡有疙瘩！「這條路」狂被點名 網羨：根本買不起

每到過年，小孩子最開心的就是能拿紅包，即使長大了，有些人還會從長輩那領取到紅包。一名女網友在臉書上開心的表示100歲外婆包了個紅包給她，打開一看讓她驚訝不已，裡頭裝有3種早期不同年份發行、不同幣值的紙鈔共16張，原PO開心的說「這包紅包是我收過最有意義的紅包了」。

2020-01-23 13:18