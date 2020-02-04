30年前的價格！紅豆餅6個20元 「和美紅豆伯」背後故事有洋蔥

台灣小吃「紅豆餅」是許多人童年回憶（又稱車輪餅），薄脆飄香的外皮包著微熱軟甜的內餡，最適合冷冷的天氣咬上一口。有民眾臨時起意向路邊阿伯購買紅豆餅，意外發現價格非常佛心，背後還有感人故事。

網友在和美買到價格超佛心的紅豆餅。 圖／爆廢公社 分享 facebook

有位彰化網友臨時起意，向路邊阿伯購買紅豆餅，詢價時誤以為1個20元，便向阿伯購買每種口味各1個，共120元。沒想到再次確認購買金額時，阿伯澄清是「20元6個」，佛心價格讓她十分驚訝，立刻加購成每種口味3個，阿伯還多送她2個，並提醒她騎車小心，讓她整個人心裡暖暖的。

當然，買得開心的同時，她也擔心這種佛心價阿伯根本賺不到錢，結果阿伯告訴她，他已經在這裡賣了18年。阿伯表示，他今年77歲，從未結婚生子，會賣紅豆餅是為了陪伴現已98歲的母親，兩人相依為命。由於家中只有他和母親兩人，他認為錢賺得再多，死了也帶不走，不如賣得便宜一些，與顧客交個朋友、有人陪伴。

聊天期間，阿伯更一直關心該名網友，會不會餓、需不需要雨衣，讓她忍不住上網想幫阿伯宣傳一下，希望住在附近的朋友去買紅豆餅時，可以順便陪阿伯聊聊天，免得他一個人寂寞。

和美紅豆伯吳鴻春。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

照片曝光後，立刻被萬名網友推爆，要她「交出地址」、「來去捧場」，大推阿伯根本是賠本在賣，「6個20元是30年前的價格」、「25年前買過10元3個」、「這是20多年前的價格阿，真是甘心的老阿伯」，也有網友認為阿伯其實並不在意價格，只是想有件事情做，更讚老闆賣的不是紅豆餅，而是「佛心和孝心」。不過也有人勸阿伯年事已高，網友們不要一窩蜂跑去買，反而讓老人家更累。

其實這位「和美紅豆伯」不是第一次爆紅，多年前也曾因味美價廉紅遍網路，吸引北部網友南下購買，被《聯合報》報導，阿伯還特別剪下報導放在攤位後方，被顧客拍照傳至GoogleMap。